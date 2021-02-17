Kısıtlamada polise eğlence mekanında yakalananlara işlem Konya'da 2020'de salgından dolayı alkollü eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde 280 iş yeri ve 4 bin 5 kişiye işlem yapıldı

Konya’da polis ekiplerinin denetiminde sokağa çıkma kısıtlamasında eğlence mekanında bulunan 24 kişiye idari para cezası uygulandı, 10 çalışana kimlik bildiriminde bulunulmadığından tutanak tutuldu, ruhsatsız iş yeri mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri alınan mahkeme kararına istinaden gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanında denetim yaptı. Kontrolde eğlence mekanının ruhsatsız olduğu, canlı müzik yayını ve alkollü içki servisi yapıldığı ve belgesi olmadığı görüldü. İş yerinde çalışan 10 kişiye kimlik bildiriminde bulunulmadığından 1774 SKM’den, tütün tüketimine izin verilmesinden dolayı 4207 SKM’den tutanak düzenlendi. Eğlence mekanında bulunan 24 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten gerekli tutanak tutuldu.



2020’de 280 iş yeri ve 4 bin 5 kişiye işlem yapıldı

Öte yandan, 2020 yılında Konya’da salgından dolayı alkollü eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde 280 iş yerine işlem yapılarak 980 bin 270 TL cezai işlem uygulandı. Bu denetimlerde hakkında işlem yapılan kişi sayısı 4 bin 5 olurken, bu kişilere de toplam 4 milyon 135 bin 500 TL ceza yazıldı.

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