Evine düzenlenen polis operasyonunda kalaşnikofla yakalandı



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da Alparslan Ç. (23), polisin evine düzenlediği operasyonda kalaşnikof, bu silaha ait 2 şarjör ve 54 dolu mermiyle yakalandı. Alparslan Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, merkez Meram ilçesinde Alparslan Ç.'nin evine operasyon düzenledi. Polis, evde yaptığı aramalarda kalaşnikof, bu silaha ait 54 dolu mermi ve 2 şarjör ele geçirdi. 'Kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından birden çok kaydı bulunan Alparslan Ç., 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet'ten gözaltına alındı. Alparslan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-02-18 10:33:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.