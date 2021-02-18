Kulu’da sokak hayvanları unutulmadı

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Kulu ilçesinde, kar yağışı ve don sonrasında sokak hayvanları unutulmadı.

Kulu’da belediye tarafından merkez ve çevre mahallelerde sokak hayvanlarının sıkça uğradıkları yerler tespit edilerek beslenme noktaları oluşturuldu. Kar yağışı ve don sonrasında yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için besleme noktalarına hayvan mamaları bırakılmaya başlandı. Görevliler, gün içerisinde beslenme noktalarını kontrol ederek, hayvanların aç kalmaması için hayvan maması takviyesini yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.