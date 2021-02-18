Konyaspor'da kaleci Sehic çalışmalara başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor'da kaleci Sehic çalışmalara başladı

DHA

Konyaspor'da kaleci Sehic çalışmalara başladı


Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan kaleci İbrahim Sehic, tamamlanan tedavisinin ardından ilk antrenmanına çıktı.
Yeşil-beyazlı takım, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Topla oyunla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Konyaspor'da sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan İbrahim Sehic, tedavisinin ardından ilk idmanına çıktı. Bosna Hersekli file bekçisi, kaleci antrenörü Bekir Arpacı yönetiminde çalıştı. Tedavileri süren diğer Konyasporlu oyuncular antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan İsmail Güven takımdan ayrı performans antrenörü Çağatay Turan yönetiminde idman yaptı.
Konyaspor ile Malatyaspor arasında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Karşılaşmada Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal yardımcı hakem, Bayram Başkan ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-02-18 14:18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari araçla karlı yolda kalan 3 kişiyi belediye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla karlı yolda kalan 3 kişiyi ...
Temizlik görevlisi gibi giyinen polis, firari hükümlüyü eşini getirdiği hastanede yakaladı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Temizlik görevlisi gibi giyinen polis, firari ...
MHP’li Mustafa Kalaycı: “Dileğimiz, Kandil’e bir şafak vakti Türk’ün şanlı bayrağının dikilmesi” “Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak koridor sayesinde Turan yolunun karadan kapısı açılmaktadır”
YEREL HABERLER MHP’li Mustafa Kalaycı: “Dileğimiz, Kandil’e bir ...
Kulu’da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Kulu’da sokak hayvanları unutulmadı
Konya'da, pandemide eğlence mekanlarına ve içeride yakalananlara 5 milyon TL ceza
YEREL HABERLER Konya'da, pandemide eğlence mekanlarına ve içeride ...
Evine düzenlenen polis operasyonunda kalaşnikofla yakalandı
YEREL HABERLER Evine düzenlenen polis operasyonunda kalaşnikofla ...
Tipi altında 1825 rakımlı Alacabel'de doğum günü sürprizi Konya Antalya Karayolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde yolları açık tutabilmek için kar ve tipide mesai yapan karayolları çalışanına arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı
YEREL HABERLER Tipi altında 1825 rakımlı Alacabel'de doğum günü ...
Konya'da 11 ilçede yüz yüze eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Konya'da 11 ilçede yüz yüze eğitime kar engeli
Kısıtlamada polise eğlence mekanında yakalananlara işlem Konya'da 2020'de salgından dolayı alkollü eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde 280 iş yeri ve 4 bin 5 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamada polise eğlence mekanında yakalananlara ...
Konya'da 10 ilçede eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Konya'da 10 ilçede eğitime ara verildi
Otomobildeki zuladan 14 kilo 625 gram eroin çıktı
YEREL HABERLER Otomobildeki zuladan 14 kilo 625 gram eroin çıktı
Otomobilin çamurluğuna gizlenilmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilin çamurluğuna gizlenilmiş 14 kilo 625 gram ...
Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 ...
Konya Antalya Karayolunda trafik normale döndü
YEREL HABERLER Konya Antalya Karayolunda trafik normale döndü
Konyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Başkan Kavuş, kar nöbetinde
YEREL HABERLER Başkan Kavuş, kar nöbetinde
Karlı yolda gece mahsur kalan 14 kişiyi AFAD ve belediye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Karlı yolda gece mahsur kalan 14 kişiyi AFAD ve ...
Başkan Kılca: “Projemiz milli teknoloji hamlemize de katkı sağlayacaktır”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Projemiz milli teknoloji hamlemize de ...
Konya Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı teyakkuz halinde
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı teyakkuz ...
Konya’da karda mahsur kalan 14 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Konya’da karda mahsur kalan 14 kişiyi AFAD ekipleri ...
Kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı Orta Toros Dağları üzerine kurulu Konya’nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı sevindirdi
YEREL HABERLER Kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı Orta Toros ...
Kar üstünde sema yapan semazen: Gönülleri sulamak istedik
YEREL HABERLER Kar üstünde sema yapan semazen: Gönülleri sulamak ...
Konya’da kurtlar şehre indi
YEREL HABERLER Konya’da kurtlar şehre indi
Konya Antalya Karayolu tipi sebebiyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Konya Antalya Karayolu tipi sebebiyle ulaşıma kapandı