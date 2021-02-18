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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da sahte deterjan operasyonu

İHA

Konya’da sahte deterjan operasyonu

Konya’da 49 ton 748 kilogram toz deterjan, 3 ton 54 kilogram sıvı deterjan ile bu ürünlerin paketlenmesi için hazırlanmış 4 bin 730 adet ambalaj ele geçirdi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma neticesinde, merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Gülova Sokak’ta bulunan bir işyerinde sahte deterjan bulunduğunu tespit etti. A.K.’ye ait işyerinde yapılan aramada, imalat halinde çeşitli markalara ait paketlenmiş ve hammadde şeklinde 49 ton 748 kilogram toz deterjan, 3 bin 54 kilogram sıvı deterjan ile bu ürünlerin paketlenmesi için hazırlanmış olan çeşitli markalara ait 4 bin 730 adet boş deterjan ambalajı ele geçirildi. Bahse konu işyerinde çalışan 9 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken, işyeri sahibi şüpheli A.K.’nin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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