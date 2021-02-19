'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü bembeyaz



Hasan DÖNMEZMehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)KONYA'da 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen, krater yapıya sahip Meke Gölü, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Farklı yapısıyla dikkat çeken Meke´de, kar örtüsüyle görsel güzellik oluştu. Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması nedeniyle kurumuştu.

Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu.

Meke Gölü bölgesi, salı gününden itibaren Konya Ovası´na düşen kar yağışıyla beyaza büründü. Farklı yapısıyla dikkat çeken Meke´de, kar örtüsüyle görsel güzellik oluştu. Meke Gölü´nün seyrine doyulmayan görüntüye kavuştuğunu belirten Reşadiye Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Yapar, ''Çocukluğumuz burada geçti. Gerçekten çok güzel bir görünümü vardı. Şimdi ise kar yağdığı zaman ayrı güzel oluyor. İnşallah eskisi gibi olmasını istiyoruz. Buraya turistlerin de gelmesini istiyoruz. Meke Gölü eskisi gibi değil. Önceden biz burada suya da giriyorduk şimdi su yok. İnşallah suyumuz yine olur. Burası kışın bile doğa harikası. Kar yağdığı zaman 'Dünya'nın nazar boncuğu' harika bir hale bürünüyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Karapınar Hasan DÖNMEZ-Mehmet OKUYUCU

2021-02-19 08:10:28



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