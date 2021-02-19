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Belediye başkanı cinayetiyle ilgili baba ve oğluna ağırlaştırılmış müebbet istemi

DHA

Belediye başkanı cinayetiyle ilgili baba ve oğluna ağırlaştırılmış müebbet istemi


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'nın Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu'yu (42) yırtılan afiş nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklayarak, öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Abdurrahman Koç'un (26), adli tıp raporunda aklı ve ruh sağlının yerinde olduğu belirtildi. Yargılama devam ederken, cumhuriyet savcısı da mütalaasında sanığa 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Koç'un babası, öldürülen Öztoklu'nun selefi ve yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan tutuksuz sanık Abdullah Koç'un (52) ise olayı azmettirdiği için aynı cezayı alması talep edildi. Tutuksuz diğer 3 sanığa da 'suçun işlenmesine yardım etmek'ten 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.
'Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li İhsan Öztoklu, aynı yıl 24 Mayıs gecesi Başköy Mahallesi'nde, seçimden sonra astırdığı, kendi resmi ve adının olduğu, 'Haydi bismillah tüm Doğanhisarlı hemşehrilerime gönülden teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını öğrendi. Bunun üzerine jandarmaya ihbarda bulunan Öztoklu, belediye çalışanları İsmail Kağan Kapıcı ve Ümit Kalkan ile kendisine ait araçla mahalleye gitti. Billboard önünde durdukları sırada Ümit Kalkan, iddiaya göre, afişi yırtanlara küfretti. Bunun üzerine Öztoklu'nun selefi ve seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olan Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç ve akrabası Osman Koç (51) ile mahalle halkından bazı kişiler geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Öztoklu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra hayatını kaybetti. Öztoklu'nun vücudunda 4 bıçak darbesi bulunduğu, 2'sinin öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ve akrabası Osman Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Abdullah Koç ve Osman Koç, süreç içinde görülen davalarda tahliye edildi. 
SANIĞIN AKIL VE RUH SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU 
Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun öldürülmesiyle ilgili Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, öldürülen Öztoklu'nun aynı zamanda avukatlığını üstlenen eşi Hanife Öztoklu da yer aldı. Isparta Cezaevi'nden SEGBİS ile duruşmaya katılan Abdurrahman Koç'un, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce verilen adli tıp raporunda, akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu belirtildi.
Sanık Koç, savunmasında kendisini kimsenin azmettirmediğini öne sürerek, ''Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Olay anlık yaşandı. Beni kimse azmettirmedi'' dedi. 
'TORUNLARIM, BABASININ MEZARINA KARNELERİNİ GÖTÜRDÜ'
Duruşmaya katılan, öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun annesi Fatma Öztoklu ise sanıklara en ağır cezanın verilmesini isteyerek, ''Torunlarım, babasının mezarına karnelerini götürdü. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum'' diye konuştu. 
BABAOĞUL HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Cumhuriyet savcısı, hazırlanan iddianameye bağlı kalarak, İhsan Öztoklu'yu bıçaklayan Abdurrahman Koç'a 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti. Eski belediye başkanı olan babası Abdullah Koç'a da olayı azmettirdiği için aynı suçtan aynı cezanın verilmesi istendi. Sanığın akrabası Osman Koç ile diğer tutuksuz sanıklar İrfan Kaynak ve Necmi Yavuz hakkında ise 'suçun işlenmesine yardım etmek' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-02-19 11:37:26

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