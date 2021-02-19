Başkan Altay sanayi esnafına teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Konya Eski Sanayi esnafını ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde temeli atılan Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili esnafın gösterdiği anlayışa teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı ile birlikte Eski Sanayi esnafına ziyarette bulundu. İşletme sahipleri ve çalışanlarla görüşen Başkan Altay, geçtiğimiz günlerde temeli atılan Konya Yeni Sanayi'nin bütün esnaflara hayırlı olmasını diledi. Başkan Altay, “Eski Sanayi esnafımızı, Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte ziyaret ettik. Esnafımıza hem hayırlı cumalar temennisinde bulunduk hem de geçtiğimiz günlerde temelini attığımız Yeni Sanayi Sitemizle alakalı esnafımızın göstermiş olduğu anlayıştan dolayı teşekkür ettik. Esnaflarımızın temelini attığımız Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili heyecanına şahitlik etmenin de ayrıca mutluluğunu yaşadık. En kısa zamanda inşallah Yeni Sanayi Sitemizde esnafımızla birlikte oluruz” dedi.

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