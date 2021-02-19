Konyaspor'da Jesse Sekidika şoku



Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) İttifak Holding Konyaspor'da sezon sonuna kadar Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Jesse Sekidika, antrenmanda sakatlanınca Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Spor Toto Süper Lig´de haftaya 27 puanla 13'üncü sırada giren İttifak Holding Konyaspor, 26'ncı hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

SEKİDİKA KADRODA YOK

Antrenmanda sağ uyluk arka kas grubunda sertlik ve ağrı hisseden Jesse Sekidika'nın uyluk arka adale üst kısmındaki kas tendon bileşkesinde 1'nci derece ödem ve zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan futbolcu Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Yine aynı şekilde ağrı hisseden Shengelia ise Malatya maçı kafilesinde yer aldı. Shengelia'nın durumunun maç saatinde belli olacağı açıklandı.

Öte yandan bir süredir sakat olan kaleci Sehic, antrenör Bekir Arpacı eşliğinde saha ve salon çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Tedavi ve bireysel antrenmanlarına devam eden Musa Çağıran ve Volkan Fındıklı ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına sürdürüyor. DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-02-19 17:19:31



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