Konya'da 40 tabanca ile yakalanan 5 kişi tutuklandı

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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) KONYA'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Yapılan aramada bulunan 40 tabancayla da el konuldu.

Konya ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmada 5 kişinin merkez Selçuklu ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Jandarma, şüphelilerin bulunduğu iki farklı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda B.Y., H.A., N.B., F.P. ve T.B. gözaltına alındı. Yapılan aramada 40 tabanca ve 7 mermi ele geçirildi. 5 kişi yapılan sorgulamanın ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-02-21 10:28:45



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