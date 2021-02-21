Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 40 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı

Konya'da düzenlenen silah operasyonunda 40 tabanca ele geçirilirken 5 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Selçuklu ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki farklı adreste B.Y., H.A., N.B., F.P. ve T.B.'yi yakaladı. Şüpheli şahıslarla beraber 29 adet 7.65 mm ve 11 adet 9 mm çapında toplam 40 adet tabanca ile 7 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.