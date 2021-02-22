NEÜ ve Karatay Belediyesi’nden sanatsal proje

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi arasında imzalanan protokolle Karatay Sanat Merkezinde, sosyal, kültürel ve akademik faaliyetler gerçekleştirilecek.

NEÜ Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, projenin hayırlı olmasını dileyip projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Üniversitelerin temel görevlerinden biri, sahip oldukları bilimsel ve sanatsal birikimi topluma yansıtmak. Bu bazen tek başına bazen de paydaşlar ile birlikte yapılır. Bu yaptığımız iş birliği Konya’nın tarihine, derinliğine, şehir kültürüne, başkent oluşuna yakışır bir protokol. Geleneksel Türk İslam Sanatlarının icra edildiği bir mekan olacak inşallah. Biz, bilgi birikimi ve tecrübemizi, başkanımızın tahsis edeceği mekan üzerinden halkımızla buluşturmak için yola çıktık. Konya’nın tarihi geçmişine ve tarihi derinliğine yakışır bir faaliyet olacak. Türk İslam Sanatları eserleri burada ortaya çıkarılacak ve tüm dünyaya yansıtılacak inşallah” dedi.

Konya belediyeleri olarak üniversitelerle iş birliği yaparak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, protokolün hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Kılca, NEÜ’nün, Konya için çok değerli bir üniversite olduğunu belirterek, “Üniversitemizle daha önce de ortak hizmet protokolleri imzalamıştık. Şimdi de güzel sanatlar alanında çok hassas ve önem verdiğimiz bir proje için beraberiz. Konyamız kadim bir kültür başkenti. Selçuklu’ya başkentlik yapan bu şehirde geleneksel sanatlar zirve yapmış. Bugün de geleneksel sanatlara sahip çıkmak adına üniversitemiz ile birlikte iş birliği yapıyoruz. Karatay Sanat Merkezi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ile birlikte inşallah yeni öğrenciler yetişecek, geleneksel sanatlarımıza da sahip çıkmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Pandemiden dolayı ilk aşamada uzaktan eğitim verilebilen kursların açılacağı bilgisini aktaran NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Fuat Baysal ise, “İlk kurslarımız Selçuklu Geometrileri ve Kaligrafi olacak. Pandeminin durumuna göre, zamanı geldikçe yüz yüze eğitim gerektiren diğer alanlarda da kurslarımızı açacağız inşallah. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize de geçerliliği yüksek sertifikalar verilecek” şeklinde konuştu.

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