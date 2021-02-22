Konya’da 69 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde kendisinden haber alınamayan 69 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Ereğli ilçesi Türbe Mahallesi Petek Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Necati Doğaner'den bir süredir haber alamayan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Necati Doğaner'i hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Necati Doğaner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemelerin ardından Doğaner'in cesedi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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