Konya merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem sorumlularına operasyon: 12 gözaltı

Konya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline sözde 'mahrem sorumluluk' yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK personeline sözde 'mahrem sorumluluk' yaptıkları anlaşılan 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Elazığ, Balıkesir ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğüne götürüldü.

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