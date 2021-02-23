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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılca: “Çocuklarımızı eğitim ve bilimle buluşturuyoruz”

İHA

Kılca: “Çocuklarımızı eğitim ve bilimle buluşturuyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak Konya ve Karatay’ın eğitim ile bilimsel alanlarına katkı sunmaya gayret ettiklerini belirterek, “Hayata geçirdiğimiz birçok projeyle ilçemizde farklı yaş ve birikime sahip çocuklarımızı bilim ile buluşturarak, ülkemizin bu alanlardaki gelişimine katkı sunacağız” dedi.
Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karatay Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM)'ni ve Robokaratay Projesi, ilçede farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip çocukları bilimle buluşturan önemli projeler arasında bulunuyor. Bilim ve teknolojiyi daha anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi, bilim ve teknolojinin önemini eğitim çağındaki vatandaşlar arasında artırmayı amaçlayan; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren söz konusu projeler, kısa sürede meyvesini vererek bu alanda çalışan Karataylı öğrencilerin önemli mesafeler kat etmesini de sağladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Bilim Merkezi Müdürü Ali Çetinkaya, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri, Karatay BİLSEM, Robokaratay Projesi’nin yürütüldüğü Kırıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Doğuş Mahallesi’nde yapımı süren Öğrenme Merkezi’ni gezdi. Başkan Hasan Kılca; Karatay BİLSEM, Robokaratay ve Doğuş Öğrenme Merkezi hakkında Konya Bilim Merkezi Müdürü Ali Çetinkaya ve beraberindeki heyete bilgi vererek söz konusu projelerde yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki dönemlerde uygulanacak faaliyetler konusunda istişarelerde bulundu.

"Karatay'ın ve çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz"
Karatay Belediyesi olarak bilim ve eğitime yönelik olarak hayata geçirdikleri projeleri değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; eğitime, bedensel ve zihinsel gelişime çok önem verdiklerini belirterek, bu konuda bugüne kadar birçok proje hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Hasan Kılca, “Eğitim çağındaki yavrularımızın okullarındaki rutin eğitimlerinin yanı sıra, onları bilimsel anlamda denemeye, keşfetmeye teşvik eden; meraklarını gideren, sorularına yanıt veren ve onları her anlamda geliştirebilecek projeler içerisindeyiz. Belediyemiz tarafından yapımı tamamlandıktan sonra milli eğitim müdürlüğümüze teslim ettiğimiz Karatay BİLSEM ve Robokaratay projelerimiz de bunların en güzel örneklerinden yalnızca ikisi. Robokaratay projemizi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve MEVKA’nın katkılarıyla hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında ilçemizdeki 11 okula robotik kodlama atölyesi kuruyoruz ve buna yönelik olarak çalışmalarımız sürüyor. Günümüzde artık her şeyin dijitalleştiği bir dünyada kodlama ve tasarım bilen bireyler hem insan kaynağı hem de ülkelerin gelişimleriyle alakalı çok büyük önem kazandı. Ülkemizin evlâtlarının da bu gelişmelere ayak uydurmasını önemsiyor, Robokaratay Projesiyle geleceğin teminatı öğrencilerimizin yarını kodlamasına öncülük etmek istiyoruz. Belediye olarak öğrencilerin özel yeteneklerini geliştiren BİLSEM de tamamlayarak milli eğitim müdürlüğümüze teslim ettik. Amacımız çocuklarımızın her anlamda yetişerek geleceğe hazırlanmasıdır. Yine bilindiği gibi geçtiğimiz yıl, ilçemizdeki tüm okullarımıza TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kurmuştuk. Son olarak da dileyen tüm ortaokul ve lise öğrencilerimizin TÜBİTAK Bilim ile TÜBİTAK Çocuk Dergilerine abone olmalarına imkan sunuyoruz. Doğuş Mahallemize de Öğrenme Merkezi inşa ediyoruz. Bu projemiz de ilçemizde eğitim veren tüm öğretmenlerin faydalanacağı, eğitimlerini alabileceği bir merkez. Dolayısıyla bizler, Karatay Belediyesi olarak ülkemizin ve ilçemizin bilim ile eğitim alanında yapacağı her türlü ilerlemeye destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız, Karatay’ın ve çocuklarımızın bilim ile eğitime ulaşmada hiçbir zorluk yaşamamasıdır. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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