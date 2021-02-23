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Eski eşini öldüren, çifte cinayet sanığı emekli polise 2 kez müebbet istemi

DHA

Eski eşini öldüren, çifte cinayet sanığı emekli polise 2 kez müebbet istemi


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, uygunsuz halde yakaladığını öne sürdüğü, anlaşmalı boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Hediye İnanç (34) ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği Semi Oğuz Deniz'i (38) bıçaklayarak öldüren emekli polis Mehmet Güzel'in (46) 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Güzel hakkında 2 kişiyi kasten öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.  
Olay, 2018 yılının Aralık ayında, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. Kreş işletmecisi, 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğal gaz ve baca bakım işleri yapan, evli ve 1 çocuk babası Semi Oğuz Deniz'in iş yerinde otururken, yanlarına 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı Mehmet Güzel geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine psikolojik nedenlerle 1 yıl önce polislikten malulen emekli edilen Mehmet Güzel, İnanç ve Deniz'i bıçaklayıp, kaçtı. Bir süre sonra çevre sakinleri, iş yerinin camlarının kırık olduğunu fark edip, karşı komşu Sedat Sucu'ya durumu bildirdi. İçeri giren Sucu, İnanç ve Deniz'i kanlar içinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Hediye İnanç, kurtarılamadı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Deniz ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 
Mehmet Güzel, Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alındı. 
'ONLARI UYGUNSUZ HALDE GÖRDÜM'
Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mehmet Güzel, ilk ifadesinde, Hediye İnanç ile maddi sıkıntılar nedeniyle 7 yıl önce anlaşmalı olarak boşandıklarını ancak birlikte yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Güzel, şüphelenip, Hediye İnanç'ı olay günü takip ettiğini belirterek, "2 çocuğumuz var. Eşimin bazı hareketlerinde şüpheleniyordum. Akşam Hediye'yi takip ettim. Bir iş yerine girdiğini gördüm. Bir süre sonra iş yerinin önüne gidip kapalı olan kepenkleri zorlayarak açtım. İçeri girdiğimde Hediye ve Semi Oğuz'u uygunsuz halde gördüm. Aramızda tartışma çıktı. Semi Oğuz üzerime sandalye attı. Ben de yanımda getirdiğim bıçakla onlara saldırdım. Olaydan sonra bıçağı bir yere attım ve o bölgeden uzaklaştım. Daha önce 3-4 kez psikiyatri tedavisi gördüm. O an neler yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.
Mehmet Güzel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BABASINI ARAYIP 'ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ
Polis, Mehmet Güzel'in cinayetten sonra babasını telefonla arayıp, ''Hediye'yi ve sevgilisini bıçaklayarak öldürdüm'' dediğini belirledi. Bunun üzerine şüphelinin babasının, Hediye İnanç'a ait kreşi aradığı, buradaki öğretmenlerin de olayın meydana geldiği iş yerine gittikleri belirtildi.
Mehmet Güzel hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mehmet Güzel, yargılanmaya başlandığı ilk duruşmadaki savunmasında, olay yerinde eski eşi ile Semi Oğuz'u uygunsuz yakaladığını öne sürerek, şunları kaydetti: 
"Eşimle birlikte kreş işi yapıyorduk. Ben 4'üncü şubedeydim. Boşandıktan sonra tekrar birlikte yaşamaya devam ettik. Muhammet isminde bir çocuğumuz dünyaya geldi, biri de ölü doğdu. Cuma namazından sonra şubeye geldim. Kasaya baktığımda eşim paraları alıp gitmişti. Telefon açıp para lazım, dedim. Beni 2'nci şubeye çağırdı. Ben o şubeye gittiğimde eşim orada da yoktu. Bir arkadaşı aradım ama onlarda nerede olduğunu bilmiyordu. Biraz daha şubede bekledikten sonra şubeden ayrıldım. Yolda aracımla giderken Oğuz isimli kişinin iş yerinin önünde eşimin aracını gördüm. Durdum ve iş yerinin kapısını çaldım. Kapıyı açan olmadı. İçeri kapıdan baktığımda bunları çıplak halde gördüm. Bunlara doğru seslendim ama bana küfrettiler. Ben de sinirlenip araçların lastiklerini kestim. Daha sonra kapıyı zorla açtım. İçeri girip eşime, 'Neden böyle yapıyorsun?' dedim. Elini tuttum. Bana küfretti. Oğuz masadan aldığı bıçakla beni tehdit etti. Hediye'yi elinden tuttum. Aramızda boğuşma oldu. Ben bıçağı alarak kapıya attım. Daha sonra bıçağı tekrar aldı ama gerisini hatırlamıyorum." 
BIÇAK DARBELERİNİ HATIRLAMIYORMUŞ 
Mahkeme başkanının "1420 bıçak darbesini hatırlamıyor musun?" sorusuna Mehmet Güzel, ''Hayır hatırlamıyorum'' diye cevap verdi. "Neden evlenmediniz?" sorusu üzerine de Güzel, ''Hediye'yi çok seviyordum. Tekrar evlenelim, dedim ama o hiçbir zaman bunu kabul etmedi. Hediye ile aramızda zaman zaman tartışmalarımız olurdu. Örneğin evi temizleme konusunda tartışırdık. 'Evi temizlemezsen evden git' diyordu. Ben de evi temizliyordum. Hediye son zamanlarda alkol ve hap kullanıyordu. Kavgalarımız artıyordu. Hediye'ye aylar önce birinden mesaj geldi. Ben de bu kişiye telefon açtım. Bana kızını okula vereceğini söyledi. Ben de bunu Hediye'ye sordum. 'Müşterimiz' dedi" diye konuştu.    
2 KEZ MÜEBBET TALEBİ
Mehmet Güzel'in yargılanmasına bugün de devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, olayın nasıl gerçekleştiğini anlatıp, sanık hakkında 2 kişiyi öldürdüğü için 2 kez ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti. Güzel ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, tahliyesini istedi. 
Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-02-23 13:42:12

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