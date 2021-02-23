Başkan Altay: "2020 şehirlerin yeni yol haritaları belirlemesine fırsat verdi"

Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Başkanlık Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 2020’nin her şeye rağmen şehirlerin yeni yol haritaları çizmeleri gerektiğini anlatan önemli bir yıl olduğunu belirtti.

UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Başkanlık Toplantısı’na katıldı. Başkan Altay, video konferans üzerinden gerçekleştirilen toplantıda konuşmasına hayatını kaybeden UCLG eski başkanlarından ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş’a Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Başkan Altay, “Kadir Topbaş’ın hem ülkemize hem de UCLG'ye çok büyük emekleri oldu. Rabbim mekanını cennet eylesin” dedi.

2020 yılının herkesin hayatında önemli değişiklikler ortaya koyduğu çok zor bir yıl olduğunu ifade eden Başkan Altay, her şeye rağmen bu zorluğun şehirler için yeni öğretiler, yeni kazanımlar ve şehirler için yeni bir yol haritası çizmeleri gerektiğini anlatan bir yıl olduğunu kaydetti.



"Merkezi hükümetle ve bölgesel yönetimlerle işbirliğini mutlaka artırmalıyız"

Yerel yöneticilerin merkezi hükümetle ve bölgesel yönetimlerle işbirliklerini mutlaka artırmak gerektiğine dikkat çeken Başkan Altay, “Şehirlerimizde yaşayan insanların özellikle sağlık gibi kamu hizmetlerine erişimini sorunsuz bir şekilde sağlamamız gerektiğini pandemi süreci hepimize öğretmiş oldu. Ayrıca bu yıl hepimiz normalde hayatını devam ettiren insanların yoksullukla tanıştıklarını ve herkesin çok büyük bir sosyal desteğe ihtiyacı olduğuna şahitlik ettik. Yerel yönetimler olarak da merkezi yönetimlerle işbirliği içerisinde bu insanların pandemi sürecinde gelirlerinin artırılması ve asgari yaşam standartlarının sağlanması için birçok sosyal yardım desteğinde bulunduk” diye konuştu.



"Gelecekteki en büyük sorunlar gıda ve su güvenliği"

Şehirlerin gelecekteki en büyük sorunlarından birisinin de gıda ve su güvenliği olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, “Bununla ilgili de mutlaka hep birlikte çalışmalar yapmamız gerekiyor. Gıda güvenliğini sağlamanın bir yolu da şehirlerimizde kırsal bölgede yaşayan insanların hayvansal ve tarımsal üretiminin artırılmasıyla ilgili destekler sağlamak. Bu, hem şehirlere olan göçü azaltacak hem de gıda güvenliğini sağlam hale getirirken kırsalda yaşayan insanlarımızın gelir seviyelerini artıracak” ifadelerini kullandı.



"Dijital dönüşümle ilgili çalışmalar yürütmeliyiz"

Başkan Altay, “Bugün dijital imkanları kullanarak bir toplantı gerçekleştiriyoruz ve buna bağlı olarak da şehirlerimizde dijital dönüşümle ilgili hepimizin bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Ayrıca dijital haklar konusunda insanların hem erişiminin hem de güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Pandemiden öğrendiğimiz önemli bir konu da ulaşım ve mobilite ile ilgili yapmamız gerekenler. Çünkü toplu ulaşımın ne kadar zor olduğunu, insanların mobilitesinin ne kadar önemli olduğunu; bisiklet, scooter, motosiklet kullanımının hem sağlık hem trafik açısından ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahitlik ettik” şeklinde konuştu.



"İklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili BM nezdinde çalışması yapılması gerekiyor"

Bu yıl özellikle iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Altay, “Şehirler inşa ediyoruz ama şehirlerimizin geleceği insanlığın geleceği dünyamızın geleceği iklim değişikliği konusunda hepimizin alacağı sorumluluğa bağlı olarak gelecekte nereye gideceğimizi belirleyecek. Bu konuda hepimizin mutlaka sorumluluk alması gerekiyor. Ayrıca UCLG’nin temel felsefesi olan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizle ilgili de şehirlerimizin bugüne kadar neler yaptığını mutlaka raporlamamız ve bundan sonra yol haritasında güncellememiz gerekiyor” diye konuştu.

Son olarak Birleşmiş Milletler 75. Dönem Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile BM konusunda yaptıkları görüşmeyi sıkı şekilde takip etmelerinin önemine değinen Başkan Altay, “UCLG’nin en önemli hedeflerinden olan BM Genel Kurulu’nda gözlemci statüsü elde etmek bu problemlerimizin çözümü için çok önemli bir noktadır. Toplantıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 yılı hepimiz için çok daha mutlu ve güzel geçer” diyerek sözlerini tamamladı.

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