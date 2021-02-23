Ağabey cinayeti davasında indirimle 15 yıl hapis



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da, miras nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Aziz Uyar'ı (32) tüfekle vurarak, öldüren Adnan Uyar (30), 'kardeşi kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Uyar'a verilen ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezası, suçu tahrik altında işlediğine kanaat getirilip önce 18, 'iyi hal' indirimi de uygulanarak, 15 yıla düşürüldü. Son savunmasında pişman olduğunu belirten Uyar, ''Böyle olsun istemedim. Korku ve panikle yaptım'' dedi.

Olay, geçen yıl Ağustos ayında saat 02.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak'ta meydana geldi. Aziz Uyar ve kardeşi Adnan Uyar arasında babalarından kalan tarla nedeniyle kavga yaşanmaya başlandı. Karatay ilçesine bağlı Ereğli yolu üzerinde bulunan Göçü Mahallesi'nde oturan Aziz Uyar, kardeşini telefonla aradı. İki kardeş arasında aynı nedenle tartışma çıktı. Aziz Uyar, iddiaya göre, iş yerinde olduğunu öğrendiği kardeşine, "Seni kaldırmaya geliyorum" diyerek, telefonu kapattı. Adnan Uyar, bir süre sonra iş yerine gelen ağabeyine tüfekle ateş etti. Dışarı çıkarak, kaçmaya çalışan Aziz Uyar, sırtından vurularak hayatını kaybetti. Adnan Uyar ise olay yerinden kaçtı.

GECE AYÇİÇEĞİ TARLASINDA YATMIŞ

Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motosikletle kaçtığı belirlenen şüpheli Adnan Uyar´ın Göçü Mahallesi'ne gitmiş olabileceği üzerinde yoğunlaştı. Bir çoban, ekiplere, sarı motosikletli kişinin ayçiçeği tarlasına doğru kaçtığını bildirdi. Polis, Uyar'ı tarlada yakalayarak gözaltına aldı. Adnan Uyar'ın, ilk ifadesinde, babalarından kendilerine 50 dönüm tarla kaldığını, ağabeyiyle yarı yarıya bölüştüklerini; ancak ağabeyinin kendi tarafını da yıllardır ektiğini, bu nedenle aralarında husumet olduğunu anlattığı öğrenildi. Uyar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BÖYLE OLSUN İSTEMEDİM'

Sanık Adnan Uyar, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kardeşi kasten öldürme' suçundan son kez hakim karşısına çıkarıldı. SEGBİS ile duruşmaya katılan Uyar, son savunmasında pişman olduğunu belirterek, ''Böyle olsun istemedim. Korku ve panikle yaptım'' dedi.

Mahkeme heyeti, Adnan Uyar'a önce ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, suçun tahrik altında işlendiğine kanaat getirip, cezayı 18 yıla düşürdü ardından da 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 15 yıl hapis cezası verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-02-23 16:54:00



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