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Konya'da tarla sulamak için kurulan güneş panellerini çalan hırsız bir ilçeyi bezdirdi

İHA

Konya'da tarla sulamak için kurulan güneş panellerini çalan hırsız bir ilçeyi bezdirdi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, tarlaların sulanması için kurulan güneş panellerini ve çok sayıda malzemeyi çalan kişi veya kişiler ilçedeki çiftçilerin kabusu oldu.
Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, büyük bölümü yol kenarında bulunan çilek bahçelerini bahar ve yaz döneminde yer altından çıkardıkları suyla sulamak isteyen üreticilerin kurduğu güneş panellerine göz dikti. Bahçelerde bulunan çok sayıda güneş paneli ve dalgıç motor sürücü çalındı. Hırsızlar, tel örgüleri keserek girdikleri bahçelerde buldukları ilaçlama, çapa motorları, akü, sulama sistemi kablolarına varıncaya kadar değerli ne bulduysa araçlarına yükleyip götürdü. Güneş paneli hırsızlığı olayı sadece bölgedeki çiftçileri değil, hayır için yaptırılan içme suyu çeşmesi ve mescit üzerine güneş paneli kuran hayırseverleri de mağdur etti. Bu arada, artan güneş paneli hırsızlığı olayları nedeniyle bazı çiftçiler, tarlalarında araçlarının içerisinde beklemeye başladı, bazıları da çalınabileceği endişesiyle çaresizce söküp evlerine götürmek zorunda kaldı. Ancak, evlerine götürmek zorunda kalan çiftçiler, 1,5 ay sonra tekrar bahçelerinde sulama ihtiyacı için kurmak zorunda kalacakları güneş panelleri için şimdiden korku dolu günler yaşamaya başladı.

3 bin liraya kurduğu güneş panellerini kullanamadan çaldılar
Çilek üreticisi 78 yaşındaki Ahmet Küçükgünay, sonbahar mevsiminde 30 bin lira vererek tarlasına kurdukları ancak daha kullanmaya başlamadıkları 20 güneş paneli ve sürücüsünün çalındığını belirterek, “Daha tasarruflu olsun diye kurduğumuz paneller elimizden gitti. Tel örgüyü kesip girdikleri bahçemizden çok profesyonelce cıvataları birer birer sökerek arabaya yükleyerek taşımışlar. Daha taksitini yeni ödemeye başlamıştım. Bahçeme tekrar bir daha kurmak istiyorum ama yeniden çalacaklar mı? Tekrar gelip götürecekler mi diye korkuyorum? Yetkililerden hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.
Çilek yetiştiricisi Nafiz Akdeniz de, yetiştirdikleri çileğin damlama sulama sistemini çalıştırması için kurdukları 12 güneş panelinin yanı sıra bahçedeki çapa ve ilaçlama motoru, aküler, terazi, şarj regülatörü, otomatik dinamo sisteminden kablo ve merdivenlere varıncaya kadar değerli tüm malzemesinin çalındığını söyledi.
Çiftçi Ali Tut ise yakın çevresindeki güneş paneli hırsızlığı olaylarının artması üzerine kendi bahçelerinde de panellerin çalınacağı korkusuyla akşamları nöbet tutmaya başladıklarını ancak kış şartları nedeniyle panelleri söküp evlerine götürmek zorunda kaldıklarını anlattı. Tut, "Ama 1,5 ay sonra sezon başlıyor, tekrar kuracağız. Kaygılıyız, tedirginiz, sökerlerse taktırmak çok zor. 50 bin liraya mal etmiştik. Hala kredisini ödüyoruz, ne yapacağız bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler araçlarında nöbet tutmaya başladı
Bahçesinde havanın kararmaya başladığı saatlerde araç içerisinde bekleyerek nöbet tuttuklarını zaman zaman da araçtan inerek tarlaları kontrol ettiklerini belirten Tevfik Küçükgünay da, "Bizim de tarlamız var burada. Son bir aydır bu tarlalardaki güneş panelleri, araç gereçler çalındı. Paneli çalınmayan 35 kişiden biriyiz. Biz de çalınmasın diye tarlamızda nöbet bekliyoruz” dedi.
Selki Mahallesi'nde yol kenarındaki mevkiye hem insanların hem de hayvanların içme suyu ihtiyacı için hayrat çeşmesi yaptırdığını, bu çeşmelerin suyunun ise kurdukları güneş enerji panelleri sayesinde yer altından çıkarıldığını vurgulayan Osman Bolat ise "Buradaki 8 paneli ve sürücüsünü tel örgüyü kesip girdikleri alandan çalmışla. Şu anda paneller çalındığı için çeşmelerden su akmıyor. Yeniden taktırmak istiyoruz ama yine çalınacak diye korkuyoruz" ifadelerini kullandı.
Selki Mahallesi'nde ölen babası için hayır olarak bir mescit yaptırdıklarını, üzerine yer altından su çıkarmak için ise 8 güneş paneli kurduklarını ancak hırsızların bu panelleri çaldıklarını aktaran Metin Bolat, "Su kuyusu için 15 bin, paneller için de 15 bin olmak üzere toplamda 30 bin lira masraf etmiştik. Yoldan geçen araçların sürücüleri burada abdest alsın, su ihtiyacını gidersin, namaz kılsın diye. Ancak, yerinden söküp götürmüşler. Geriye sadece panellerin profil ayakları kaldı. Mescidin dış cephesine de Türk bayrağı yapmıştık. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Bu hırsızlık olaylarının çözülmesini bekliyoruz" dedi.

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