Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım: “Akciğerleri savunan öksürüğün nedenleri araştırılmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım: “Akciğerleri savunan öksürüğün nedenleri araştırılmalı”

İHA

Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım: “Akciğerleri savunan öksürüğün nedenleri araştırılmalı”

Doktor Öğretim Üyesi Gülfem Yıldırım, akciğerlerin savunma mekanizması olan öksürüğün süresinin uzadıkça kişilerde yaşam kalitesini düşürdüğünü ve nedenlerinin araştırılması gerektiğini söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Gülfem Yıldırım, öksürüğün akciğerleri koruyan bir refleks olduğunu, solunum sisteminin bir savunma mekanizması olarak sağlıklı kişilerde nadiren görüldüğünü kaydetti.
Öksürüğün sadece akciğerlerden değil, kulak zarı, burun, sinüsler, akciğer zarı, mide ve diafragmadan da başlayabildiğini ifade eden Yıldırım, “Çoğunlukla akciğer hastalıklarında görülmekle beraber kalp hastalıklarında da öksürük görülebilir. Öksürük şikayeti ile gelen bir hasta değerlendirilirken öncelikle öksürüğün süresi ve birlikte balgam olup olmadığı sorgulanmalıdır. Böylece öksürüğün akut ya da kronik olduğuna ve kuru ya da yaş olduğuna karar verilir. Kuru öksürük, balgamın eşlik etmediği öksürük tipidir. Klinikte en sık karşılaşılan ve sebebinin tespit edilmesinde zorlanılan öksürük tipi kronik kuru öksürüklerdir. Öksürükle birlikte balgam varsa yaş öksürük denir. Akciğerlerin ve hava yollarının inflamasyonunu gösteren önemli semptomlardan biridir. Öksürüğün zamanla ve pozisyonla olan ilişkisi de önemlidir. Özellikle gece öksürüğünde astım veya sol kalp yetmezliği düşünülmelidir. Akciğer ödeminde akciğerlerde konjesyonun artması nedeniyle öksürük yattıktan birkaç saat sonra ortaya çıkarken, astımda özellikle gece sabaha karşı olur. 3 haftadan kısa süreli öksürükler akut öksürük olan adlandırılır” dedi.

“Öksürüğün süresi uzadıkça yaşam kalitesini azaltır”
Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım, öksürükte süre uzadıkça yaşam kalitesinin azaldığını ifade ederek, sigara kullananlarda bu durumun çok tipik olduğunu dile getirdi. Yıldırım şöyle konuştu; “Kuru öksürük şeklinde başlayan yıllar içinde sigaranın bronşlarda yaptığı hasara bağlı olarak bol sekresyonlu, dolu tabir ettiğimiz şekle dönüşen öksürük mevcuttur. Öksürük sonrası sekresyon dışarı atılınca kişinin nefesinde rahatlama meydana gelir. Yine de sigara içenlerde gelişen öksürük mutlaka araştırılmalıdır. Şiddetli öksürük sonrası görülebilen komplikasyonlar; halsizlik, bulantı, kusma, öğürme, baş ağrısı, senkop ve inkontinanstır.
Öksürük akciğerlerin savunma mekanizması iken süresi uzadıkça yaşam kalitesini azaltabilmektedir. Bu nedenle büyük kısmı basit şikayete yönelik ilaçlarla tedavi edilebilir. Daha az bir kısmında ise antibiyotik tedavisi gerekir. Astıma bağlı öksürükte inhalerler ve alerji ilaçları kullanılır. Alerjili insanların dörtte birinde reflü vardır. Reflü tespit edilip tedaviye rağmen gece öksürükleri olan kişiler akşam yemeklerini az ve erken yemelidirler. Bu kişiler mutlaka yüksek yastıkla yatmalıdırlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay: "Vaka sayılarını düşürmek için hep birlikte güçlü bir adım atalım”
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Vaka sayılarını düşürmek için hep ...
AK Parti Kadın Kolları Gara şehitlerini unutmadı
YEREL HABERLER AK Parti Kadın Kolları Gara şehitlerini unutmadı
Konya Tabip Odası Başkanı: İllere giriş- çıkış 'HES' koduyla yapılsın
YEREL HABERLER Konya Tabip Odası Başkanı: İllere giriş- çıkış 'HES' ...
Erken gelen flamingolar, havalar soğuyunca tekrar göç etti
YEREL HABERLER Erken gelen flamingolar, havalar soğuyunca tekrar göç ...
Bulduğu tüfeği göstermek isterken yanlışlıkla birini vurdu
YEREL HABERLER Bulduğu tüfeği göstermek isterken yanlışlıkla birini ...
Otel odasında ölü bulunan öğretmen, toprağa verildi
YEREL HABERLER Otel odasında ölü bulunan öğretmen, toprağa verildi
Konya'da tarla sulamak için kurulan güneş panellerini çalan hırsız bir ilçeyi bezdirdi
YEREL HABERLER Konya'da tarla sulamak için kurulan güneş panellerini ...
Ağabey cinayeti davasında indirimle 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Ağabey cinayeti davasında indirimle 15 yıl hapis
Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konya, Türkiye’nin makinesini büyütüyor
YEREL HABERLER Konya, Türkiye’nin makinesini büyütüyor
Başkan Altay: "2020 şehirlerin yeni yol haritaları belirlemesine fırsat verdi"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "2020 şehirlerin yeni yol haritaları ...
Eski eşini öldüren, çifte cinayet sanığı emekli polise 2 kez müebbet istemi
YEREL HABERLER Eski eşini öldüren, çifte cinayet sanığı emekli ...
Kılca: “Çocuklarımızı eğitim ve bilimle buluşturuyoruz”
YEREL HABERLER Kılca: “Çocuklarımızı eğitim ve bilimle ...
Kısıtlamada eğlence mekanlarındaki 106 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamada eğlence mekanlarındaki 106 kişiye işlem ...
Konya merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem sorumlularına operasyon: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem sorumlularına ...
Kompen’den dev yatırım
YEREL HABERLER Kompen’den dev yatırım
10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Kadir Şeker'in dosyası, yeniden istinaf mahkemesinde
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in dosyası, yeniden istinaf mahkemesinde
Otomobil duvara çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil duvara çarptı: 1 ölü
Duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Arı kovanı imalathanesinde çıkan yangını söndürmek için çocuklar da seferber oldu Konya'da arı kovanı imalathanesinde çıkan yangında binlerce kovan kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Arı kovanı imalathanesinde çıkan yangını söndürmek ...
Öğretmen, otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Öğretmen, otel odasında ölü bulundu
Konya’da 69 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Konya’da 69 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Tarihi Konya surları gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Tarihi Konya surları gün yüzüne çıkıyor