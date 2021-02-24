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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Karabacak: “Esnaflarımız işyerlerini açmak istiyor”

İHA

Başkan Karabacak: “Esnaflarımız işyerlerini açmak istiyor”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, esnaf ve sanatkarların normalleşmeye dönülmesini dört gözle beklediğini belirterek, “Fedakarlığımızın karşısında işyerlerimizin açılmasını istemek en doğal hakkımız. Konyalı vatandaşlarımızın bu durumu göz önünde bulundurarak kurallara mutlaka riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz” dedi.
Korona virüs kısıtlamaları yüzünden aylardır işyerleri kapalı kalan esnaf ve sanatkarlarda resmen bıçağın kemiğe dayandığını ifade eden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 1 Mart itibariyle kademeli normalleşme adımlarının atılma sürecinin başlayacağını hatırlatarak Konyalılara çağrıda bulundu. Başkan Karabacak, “Konyalı hemşerilerimizden Konya’nın da bu süreçte yer almasını sağlamak adına maske, mesafe, temizlik kurallarına daha hassas davranmalarını özellikle istiyoruz. Konya olarak her alanda gösterdiğimiz başarıyı bu mücadele de göstereceğimize inanıyorum” dedi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, tünelin sonunun yakın olduğunu ancak bu tünelden çıkmak için vatandaşların bilinçli davranması gerektiğinin altını çizdi. Konya için Konyalıları el ele vermeye davet eden ve kademeli normalleşme sürecinde Konya’nın da yer alması için Konya halkına çağrıda bulunan Başkan Karabacak, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşme adımlarının başlayacağını duyurmasının ardından Konyalı hemşerilerimizden Konya’nın da bu süreçte yer almasını sağlamak adına maske, mesafe, temizlik kurallarına daha hassas davranmalarını özellikle istiyoruz. Konya olarak her alanda gösterdiğimiz başarıyı bu mücadele de göstereceğimize inanıyorum. Kısıtlamalar kapsamında işletmelerine ara veren ya da işletmelerinde alo paket ve gel al ile hizmet veren esnaflarımız zor durumda.1 Mart’ta normalleşmek ve işyerlerimizi açabilmek için vatandaşlarımızdan hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Konya her zaman örnek olmuştur, örnek olmaya da devam edecektir. Bu sürecin sonunun hayırla gelmesi için sabırla kurallara uymamız gerekiyor” dedi.

“Kurallara sımsıkı uymamız gerekiyor”
Açıklamasında, “Önümüzde bahar var. Havaların ısınacağı bahar döneminde daha rahat hareket edebilmek için bugün ortaya konulan kurallara sımsıkı uymamız gerekiyor” diyen Başkan Karabacak, ”Sonrasında da temizlik her zaman ilk önceliğimiz olmalıdır. Buradan tüm hemşerilerimize tekraren sesleniyorum. Lütfen kurallara daha hassas bir şekilde uyalım. Maskemizi takalım, temizlik kurallarını yerine getirelim, mesafemizi koruyalım, toplu olmaktan kaçınalım. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunmayalım. Zorunlu kalmadıkça da sokağa çıkmayalım. Bugün kendimizi kısıtlayalım ki, yarın kısıtlanmak zorunda kalmayalım. Her şeyin başında sağlığın yer aldığını da hiçbir zaman unutmayalım” ifadelerini kullandı.

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