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Sokol Cikalleshi: "Gollerimden öte Konyaspor’un başarısını önemsiyorum" Ismael Diomande: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"

İHA

Sokol Cikalleshi: "Gollerimden öte Konyaspor’un başarısını önemsiyorum" Ismael Diomande: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"

Konyaspor’un başarılı santrforu Sokol Cikalleshi, hangi pozisyonda görev alırsa orada elinden geldiğince takıma katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğini belirterek, gollerinden öte takımın başarısının daha önemli olduğunu söyledi. Ismael Diomande ise galibiyet serilerini sürdürerek ligde üst sıralara tırmanmak istediklerini dile getirdi.
Konyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edeceği maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan golcü oyuncu Cikalleshi, geçen hafta deplasmanda 32 galip geldikleri Malatyaspor mücadelesine 3 puan için gittiklerini ifade ederek, “Son aylarda istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Bu yüzden kesin galibiyet için gittik. Bu şekilde puan tablosunda nefes alabilecektik. Oyuna biraz şanssız başladık. 20 mağluptuk soyunma odasına girdiğimizde. Ama kendi kendimizi motive ettik ve kesinlikle bu maçı bırakmayacağımızı söyledik. Beraberinde azmedip haklı bir galibiyet aldık. Bu durumdan dolayı da oldukça mutluyuz. Gollerimden öte Konyaspor’un başarısını önemsiyorum. Bu maçta en önemlisi benim golümden öte Konyaspor’un galip gelmesiydi. Buna katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Çünkü bizi burada destekleyen harikulade bir taraftar var. Takım atmosferi de oldukça iyi bir şekilde, iyi bir takıma sahibiz. Galip gelmeyi, başarılı olmayı hak eden bir takımız. Ben de tabii bir golcü olarak oynadığım mevkiden ötürü gol atmam gerekiyor. Bu konuda da elimden gelen mücadeleyi veriyorum” dedi.

“Özellikle bu maçta her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor”
Cuma günü oynayacakları Gaziantep FK müsabakasına da değinen Cikalleshi, “Son iki maçta aldığımız güzel puanlardan sonra takımda iyi bir hava yakaladık. Türkiye’deki 6 senelik tecrübeme dayanarak söylemem gerekiyor ki; daima ayaklarımız yere basmalı. Bu maçı nasıl olursa yeneriz diye maça çıkacak olursak üzülen taraf biz oluruz. Bu yüzden bu maçın zor geçeceğini iyi biliyoruz ve bunu öngörerek maça çok iyi hazırlanmaya başladık. Özellikle bu maçta her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor. Disiplin olarak, motivasyon olarak üst seviyeye ulaşmamız gerekiyor. Bu şekilde bu maçtan olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Hocalarım ne dediyse elimden geldiği şekilde en iyisini yapmaya çalıştım”
Sezon başından beri forvet ve 10 numara pozisyonlarının yanı sıra sağ ve sol kanatta görev aldığını da anımsatan Arnavut oyucu, “Bu oynadığım değişik pozisyonlarda güzel sonuçlar aldık. Takıma olumlu katkılarım oldu. Tabii ki de forvet hattında oynayınca gol atma konusunda daha olumlu bir sonuç alıyoruz. Çünkü kanatlarda oynayınca biraz kale hattından uzakta kalmış oluyorum. Bu zaten hocalarımın kararıydı. Hocalarım ne dediyse elimden geldiği bir şekilde en iyisini yapmaya çalıştım. Hiçbir şekilde duruma bireysel olarak bakmıyorum. Benim için en önemlisi Konyaspor’un başarısı. Çünkü bu camia, büyük bir camia ve Konyaspor takımı taraftarıyla, takım düzeniyle, içindeki takım kalitesiyle birlikte ligde daha yüksek yerleri hak eden bir takım. Bana hangi pozisyonda görev verirlerse orada elimden geldiğince takıma katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Diomande: “Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz”
Ismael Diomande de Malatyaspor ve Gaziantep FK maçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Malatyaspor karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Diomande, “Kesin galibiyet parolasıyla gitmiştik. Maalesef ilk yarı içeriye 20 istemediğimiz bir sonuçla girdik. Birbirimizi motive ettik. Daha sonrasında gelmiş olan golümle birlikte takımımız daha da ateşlenmiş oldu. Golü atınca daha da mutlu oldum ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Gaziantep maçı, Malatya maçı kadar çok önemli bir maç. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Seriyi sürdürdükçe takımımız lig sıralamasında yükselişe geçecektir. Bu yüzden çalışmalarımıza bu doğrultuda başlamış olduk” diye konuştu.

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