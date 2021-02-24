Selçuklu'nun yeni eğitim ve kültür projeleri tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu'nun yeni eğitim ve kültür projeleri tanıtıldı

İHA

Selçuklu'nun yeni eğitim ve kültür projeleri tanıtıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan eğitim ve kültür yatırımlarını ve yeni dönem projelerini düzenlenen tanıtım programı ile kamuoyu ile paylaştı.
Hayata geçirdiği örnek projelerle şehrin eğitim ve kültürel yaşamına değer katan Selçuklu Belediyesi, kadim medeniyet Selçuklu’dan aldığı güçle gelecek nesillerin yolunu aydınlatıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programında Selçuklu Belediyesi’nin eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerini, yatırımlarını ve projelerini anlattı.
Programa AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak'ın yanı sıra Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri ve başkan yardımcıları katıldı.
Selçuklu Değerler Eğitimi programından ilham alıp, yeni başlangıçlara, yeni ufuklara gönül açtıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Biz; tarihimizden cesaret alarak, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı ile geleceğe adım attık. Geleceğimizi inşa ederken geçmişimize ait değerlerimizi asla unutmadık. Geleceğe güvenle bakan nesilleri tarihin ışığı ile aydınlattık. Çocuklarımızı değerlerimizle buluşturup, şahsiyetli ve karakterli bireyler yetiştirip, akıl, beden ve gönül bütünlüğü vizyonu ile onları geleceğe taşımak istedik. Selçuklu demek, eğitim demek. Selçuklu, geçmişten geleceğe medeniyet demek” dedi.
Eğitimin sadece okulda değil hayatın başlangıcından sonuna kadar devam eden bir süreç olduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, eğitim, kültür ve sanat yatırımlarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Başlangıçta yayın ve materyal desteği ile başlayan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı’nın son iki yılda farklı bir boyut kazanarak çeşitli markaların üretilmesi ve okul dışı öğrenme ortamlarının hazırlanmasına olanak sağladığını belirten Ahmet Pekyatırmacı, çocuk kütüphanesi ile anaokulu ve ilkokula, Sille Tabiat Okulu ile anaokulu, ikinci ve dördüncü sınıflara , Sanat Tasarım Atölyesi ile okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitime, Trafik Eğitim Parkı ile dördüncü sınıflara yönelik eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü kaydetti. Çocuklar ve gençlerin yanı sıra hayat boyu öğrenme anlayışı ile tüm Selçuklu ’da yaşayan vatandaşlar için yeni projeleri olduğunu ifade eden Pekyatırmacı, Uzaktan Eğitim Destek Merkezleri’nin, Hatice Hatun Külliyesi ve Çocuk Mektebi’nin, Selçuklu Sosyal Gelişim ve Sanat Merkezi’nin, Selçuklu Şehir Kütüphanesi’nin ve Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nin hizmete gireceğinin müjdesini verdi.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, "Tüm dünyanın iyi insanlara ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Başkan Angı, “Gerçekten biz kadim bir medeniyetin üzerinde bugünü yaşıyoruz ve geleceğe bakıyoruz. Bugün dünya iyi insanı arıyor bu iyi insanı yetiştirmek için çaba gösterenlere de Allah razı olsun demek düşüyor. Gerçekten dünyanın yaşadığı pek çok sıkıntının temeli insan odaklı. Biz insanı kamil noktaya taşıyabilirsek sadece ilmin cehaleti aldığı nesli değil, doğumdan ölüme kadar olan zamanda geriye güzel bir şeyler bırakan nesli de yetiştirmiş olacağız. Herkes aya giderken Türkler yaya diye eleştirilen bir yerden gençliği ufka baktırmaya ve umutla bu yürüyüşü tamamlamaya yönlendiren bir anlayış ve bir cumhurbaşkanımız var Allah ondan razı olsun. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dile konuştu.
Programın sonunda Selçuklu Belediyesince geleneksel hale getirilecek olan “İyi birey iyi toplum” ödülünün ilki hastane önünde gönüllü olarak çorba dağıtan Lokman Yıldız isimli vatandaşa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından takdim edildi. Ayrıca programa katılan öğrenciler atölyelerde kendi el emekleriyle ortaya çıkardıkları eserleri sahnede protokol üyelerine takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tırla çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tırla çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı
Sokol Cikalleshi: "Gollerimden öte Konyaspor’un başarısını önemsiyorum" Ismael Diomande: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Sokol Cikalleshi: "Gollerimden öte Konyaspor’un ...
Başkan Altay Sahibiata Caddesi’nde esnafları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Altay Sahibiata Caddesi’nde esnafları ziyaret ...
Başkan Karabacak: “Esnaflarımız işyerlerini açmak istiyor”
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: “Esnaflarımız işyerlerini açmak ...
Konya’da boş daireye kumar baskını
YEREL HABERLER Konya’da boş daireye kumar baskını
Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım: “Akciğerleri savunan öksürüğün nedenleri araştırılmalı”
YEREL HABERLER Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım: “Akciğerleri savunan ...
Başkan Altay: "Vaka sayılarını düşürmek için hep birlikte güçlü bir adım atalım”
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Vaka sayılarını düşürmek için hep ...
AK Parti Kadın Kolları Gara şehitlerini unutmadı
YEREL HABERLER AK Parti Kadın Kolları Gara şehitlerini unutmadı
Konya Tabip Odası Başkanı: İllere giriş- çıkış 'HES' koduyla yapılsın
YEREL HABERLER Konya Tabip Odası Başkanı: İllere giriş- çıkış 'HES' ...
Erken gelen flamingolar, havalar soğuyunca tekrar göç etti
YEREL HABERLER Erken gelen flamingolar, havalar soğuyunca tekrar göç ...
Bulduğu tüfeği göstermek isterken yanlışlıkla birini vurdu
YEREL HABERLER Bulduğu tüfeği göstermek isterken yanlışlıkla birini ...
Otel odasında ölü bulunan öğretmen, toprağa verildi
YEREL HABERLER Otel odasında ölü bulunan öğretmen, toprağa verildi
Konya'da tarla sulamak için kurulan güneş panellerini çalan hırsız bir ilçeyi bezdirdi
YEREL HABERLER Konya'da tarla sulamak için kurulan güneş panellerini ...
Ağabey cinayeti davasında indirimle 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Ağabey cinayeti davasında indirimle 15 yıl hapis
Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konya, Türkiye’nin makinesini büyütüyor
YEREL HABERLER Konya, Türkiye’nin makinesini büyütüyor
Başkan Altay: "2020 şehirlerin yeni yol haritaları belirlemesine fırsat verdi"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "2020 şehirlerin yeni yol haritaları ...
Eski eşini öldüren, çifte cinayet sanığı emekli polise 2 kez müebbet istemi
YEREL HABERLER Eski eşini öldüren, çifte cinayet sanığı emekli ...
Kılca: “Çocuklarımızı eğitim ve bilimle buluşturuyoruz”
YEREL HABERLER Kılca: “Çocuklarımızı eğitim ve bilimle ...
Kısıtlamada eğlence mekanlarındaki 106 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamada eğlence mekanlarındaki 106 kişiye işlem ...
Konya merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem sorumlularına operasyon: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem sorumlularına ...
Kompen’den dev yatırım
YEREL HABERLER Kompen’den dev yatırım
10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Kadir Şeker'in dosyası, yeniden istinaf mahkemesinde
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in dosyası, yeniden istinaf mahkemesinde