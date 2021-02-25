Karatay’da Belediyesi 6 ayda 1,5 ton atık ilaç topladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile Sınırlı Sorumlu Eczacılar İlaç Sağlık ve Eczane Gereçleri Atıklarını Değerlendirme Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi (ÇEKOOP) arasında ilçe genelinde tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaç ve ilaç atıklarının doğaya karışmadan imha edilmesini sağlamak üzere yürüttüğü “Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Bertaraf Edilmesi Projesi”nin protokolünü imzaladı.

Dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi Türkiye'de de gereksiz ilaç kullanımı, ciddi bir sorun olma özelliğini taşımaya devam ediyor. Özellikle vatandaşların kullanmadığı ilaçlar, geri dönüşü zor olabilecek riskleri bünyesinde taşıyor ve bu durum, hem insan sağlığını hem de çevre için büyük zararlara yol açıyor. Karatay Belediyesi de bu doğrultuda uzun bir süredir yürüttüğü atık ilaçların kaynağında toplanması, bertaraf edilmesi ve çevre ile insana zarar vermesini önleyen çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm aile sağlığı merkezlerine atık ilaç toplama kutuları yerleştirdi. Vatandaşlar da evlerinde kullanmadıkları veya tarihi geçmiş ilaçları bu kutulara atarak söz konusu atıkların çevreye karışmasının önüne geçmiş oluyor. Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de biriken bu ilaçları büyük bir titizlikle toplayıp geri dönüşüm merkezlerinde bertarafının yapılmasını sağlıyor. Karatay Belediyesi’nin yürüttüğü bu çalışmalar, protokolle de taçlandı. Protokol, Karatay Belediyesi ile ÇEKOOP arasında imzalandı.



"Yaşanabilir çevreye ve sağlıklı nesillere katkı sunuyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, imza protokolü töreninde yaptığı konuşmada Karatay Belediyesi’nin Sıfır Atık konusunda birçok proje yürüttüğünü belirterek söz konusu projelerle atıkların kaynağında toplanıp bertaraf edilmesine dair çalışmalara ara vermediklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Sıfır atık konusunda birçok projemiz var. Örneğin ilçemizde zirai ilaçların ambalajlarının toplanması amacıyla bir projemiz var. Proje kapsamında merkeze uzak mahallelerimizdeki 38 noktaya ambalaj atık kumbarası yerleştirdik. Kumbaralarımızda biriken ilaç artıkları veya ambalajları geri dönüşüm merkezlerine göndererek söz konusu atıkların çevreye zarar vermesinin önüne geçiyoruz. Şimdi de atık ilaçların toplanması ve bertaraf edilmesine dair bir projenin protokolünü imzalıyoruz. Daha önce ilçemizdeki 32 aile sağlığı merkezi ve hastanelere atık ilaçların toplandığı kutular yerleştirdik. Bu proje kapsamında da son 6 ayda ekiplerimiz, vatandaşlarımızın desteğiyle kullanılmayan veya çevreye zarar verebilecek 1,5 ton atık ilaç topladı. Hedefimiz daha yaşanabilir çevreye ve sağlık nesillere katkı sunmaktır. Bu bağlamda da bizlerle birlikte bu projeye katkı sunan paydaşımız ÇEKOOP’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.



"Türkiye'de yılda 4 bin 400 ton atık ilaç toplanıyor"

Kooperatiflerinin 2010 yılında İzmir’de kurulduğunu söyleyen ÇEKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nezihi Pekcan, 11 yıldır atık ilaçların toplanıp bertaraf edilmesi noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı. Pekcan, “Temel amacımız, özellikle atık ilaçların çevreye verdiği zararları bertaraf etmek ve bu süreci takip etmektir. Bu kapsamda Karatay Belediyesi ile de evsel atık ilaçların kaynağında toplanarak bertaraf edilmesine dair bir protokol imzaladık. Türkiye’de yılda 4 bin 400 ton evsel atık ilaç toplanıyor. Bunların çevreye verdiği zarar çok büyük. Çünkü bu atıkların besin zinciri veya çevreye karışması büyük tehlike arz ediyor. Bu denli önemli bir konuda Karatay Belediyesi’nin hassasiyet göstermesi bizleri çok mutlu etti ve duygulandırdı. Ben, bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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