Uluslararası sempozyumun 25'inci NEÜ’DE düzenlenecek

25. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

NEÜ, Selçuklu Belediyesi ve Mimarlar Odası Konya Şubesinin paydaşı olduğu sempozyum, 1416 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmalarını ihtiva eden özgün çalışmaların yer alacağı sempozyumun ana başlıkları, “Sanat Tarihi, Ortaçağ ve Sonrası Kazı ve Yüzey Araştırmaları, Kültürel Miras, Kültürel Mirasın Korunması ve Mimari Restorasyon, Arkeolojik Alan Yönetimi, Arkeometri, Restorasyon, Konservasyon ve Müzecilik, Metodoloji ve Terminoloji” olarak belirlendi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1997 yılından bu yana, Sanat Tarihi alanında yapılan yeni araştırmaların tanıtılması ve tartışılmasının yanı sıra akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayan sempozyumun ‘Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nun 25.’sinin, 1416 Ekim 2021 tarihleri arasında Konya’da, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde yapılacağını duyurmaktan mutluluk duyarız. Sempozyuma bildiriyle katkıda bulunmak isteyen araştırmacıların, yukarıdaki temalar çerçevesinde 250500 kelimelik Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış özetlerini 30 Haziran 2021 tarihine kadar, uotk@erbakan.edu.tr ya da uotk25@gmail.com adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. Özetler için verilen şablona riayet edilmesi rica olunur. Sempozyuma gönderilen özetler, bilim kurulu tarafından sözlü sunum veya poster bildiri olarak değerlendirilecektir. Sempozyumun yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Ancak salgına bağlı gelişmeler zaman içerisinde paylaşılacaktır. Sempozyuma başvurunuzu bekler, saygılarımızı sunarız.”

Araştırmacılar sempozyum hakkında detaylı bilgiye, sempozyum.erbakan.edu.tr/uotk adresinden ulaşılabilecek.

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