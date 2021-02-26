Uluslararası sempozyumun 25'inci NEÜ’DE düzenlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası sempozyumun 25'inci NEÜ’DE düzenlenecek

İHA

Uluslararası sempozyumun 25'inci NEÜ’DE düzenlenecek

25. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
NEÜ, Selçuklu Belediyesi ve Mimarlar Odası Konya Şubesinin paydaşı olduğu sempozyum, 1416 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmalarını ihtiva eden özgün çalışmaların yer alacağı sempozyumun ana başlıkları, “Sanat Tarihi, Ortaçağ ve Sonrası Kazı ve Yüzey Araştırmaları, Kültürel Miras, Kültürel Mirasın Korunması ve Mimari Restorasyon, Arkeolojik Alan Yönetimi, Arkeometri, Restorasyon, Konservasyon ve Müzecilik, Metodoloji ve Terminoloji” olarak belirlendi.
Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“1997 yılından bu yana, Sanat Tarihi alanında yapılan yeni araştırmaların tanıtılması ve tartışılmasının yanı sıra akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayan sempozyumun ‘Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nun 25.’sinin, 1416 Ekim 2021 tarihleri arasında Konya’da, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde yapılacağını duyurmaktan mutluluk duyarız. Sempozyuma bildiriyle katkıda bulunmak isteyen araştırmacıların, yukarıdaki temalar çerçevesinde 250500 kelimelik Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış özetlerini 30 Haziran 2021 tarihine kadar, uotk@erbakan.edu.tr ya da uotk25@gmail.com adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. Özetler için verilen şablona riayet edilmesi rica olunur. Sempozyuma gönderilen özetler, bilim kurulu tarafından sözlü sunum veya poster bildiri olarak değerlendirilecektir. Sempozyumun yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Ancak salgına bağlı gelişmeler zaman içerisinde paylaşılacaktır. Sempozyuma başvurunuzu bekler, saygılarımızı sunarız.”
Araştırmacılar sempozyum hakkında detaylı bilgiye, sempozyum.erbakan.edu.tr/uotk adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Narkotik köpeği Alex, 23 kilo 432 gram eroin buldu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Narkotik köpeği Alex, 23 kilo 432 gram eroin buldu: 3 ...
Öğrenciler "Tasarla Öğren" projesiyle eğlenirken öğrendi
YEREL HABERLER Öğrenciler "Tasarla Öğren" projesiyle eğlenirken ...
Otobüs şoförü bagajdaki dinlenme yerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Otobüs şoförü bagajdaki dinlenme yerinde ölü bulundu
Konya iş dünyasından çağrı: "Tedbirlere daha dikkatli uyarak, vaka sayısını hep birlikte düşürelim”
YEREL HABERLER Konya iş dünyasından çağrı: "Tedbirlere daha dikkatli ...
Konya’da polisin operasyonunda 23 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da polisin operasyonunda 23 kilo eroin ele ...
Köpeği vurduktan sonra tekmeleyip çöpe attılar
YEREL HABERLER Köpeği vurduktan sonra tekmeleyip çöpe attılar
(Özel haber) İlhan Palut: “Oyunculara özgüven, motivasyon, mücadele artışı gibi noktalarda değerlendirme yaptık”
YEREL HABERLER (Özel haber) İlhan Palut: “Oyunculara özgüven, ...
Medova Hastanesinden öğrencilere canlı bağlantıyla beslenme önerileri
YEREL HABERLER Medova Hastanesinden öğrencilere canlı bağlantıyla ...
Başkan Altay: “Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’yı Türkiye’ye layık hale getireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’yı ...
Selçuklu Belediyesi uzaktan eğitim merkezleri hizmete başladı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi uzaktan eğitim merkezleri hizmete ...
Karatay’da Belediyesi 6 ayda 1,5 ton atık ilaç topladı
YEREL HABERLER Karatay’da Belediyesi 6 ayda 1,5 ton atık ilaç ...
Meram Belediyesinden yapılandırma ödemelerinde son gün uyarısı
YEREL HABERLER Meram Belediyesinden yapılandırma ödemelerinde son ...
Hüyük'teki tarihi cami restore ediliyor
YEREL HABERLER Hüyük'teki tarihi cami restore ediliyor
Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu hapla yakalandılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu hapla yakalandılar
Konya'da işçileri taşıyan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da işçileri taşıyan otomobil şarampole ...
Konya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu 517 kilo 750 gram kaçak tütün ve 676 bin 800 adet boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu 517 kilo ...
Konyasporlu Cikalleshi ve Diomande: Galip gelmeyi ve başarılı olmayı hak eden bir takımız
YEREL HABERLER Konyasporlu Cikalleshi ve Diomande: Galip gelmeyi ve ...
Konyasporlu Cikalleshi ve Diomande: Galip gelmeyi ve başarılı olmayı hak eden bir takımız
YEREL HABERLER Konyasporlu Cikalleshi ve Diomande: Galip gelmeyi ve ...
Konya’da 7. kattan atlamak isteyen kişi polis ikna etti
YEREL HABERLER Konya’da 7. kattan atlamak isteyen kişi polis ikna ...
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan iki çocuklu Fransız çift Beyşehir'de
YEREL HABERLER Bisikletleriyle dünya turuna çıkan iki çocuklu ...
Selçuklu'nun yeni eğitim ve kültür projeleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Selçuklu'nun yeni eğitim ve kültür projeleri ...
Tırla çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tırla çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı
Sokol Cikalleshi: "Gollerimden öte Konyaspor’un başarısını önemsiyorum" Ismael Diomande: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Sokol Cikalleshi: "Gollerimden öte Konyaspor’un ...
Başkan Altay Sahibiata Caddesi’nde esnafları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Altay Sahibiata Caddesi’nde esnafları ziyaret ...