Konya’da park halindeki tır yandı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde park halindeki tır alev alev yandı.

Olay, 04.00 sıralarında Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlker S.’ye ait 42 S 7292 plakalı tır, evin önünde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Ereğli İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, tırda büyük maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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