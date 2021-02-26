Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan mahalle ziyaretleri

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte Karatay’ın merkeze uzak Beşağıl ve Yağlıbayat mahallelerini ziyaret etti. Başkan Hasan Kılca, mahalle sakinleriyle bir araya geldiği ziyaretlerinde muhtarlar ile bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi, belediyenin söz konusu mahallelerde yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretleri kapsamında Hasan Kılca ve Mehmet Genç, ilk önce Yağlıbayatlılarla buluştu. Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen ve yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle buluşan Kılca, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve teneffüste onların oyunlarına katıldı.



“Salgın ile mücadelemizi ve tedbirlerimizi asla gevşetmemeliyiz”

Başkan Hasan Kılca, vakaların artış eğilimine girdiği bu dönemde maske, mesafe ve temizlik kurallarına biraz daha fazla bir hassasiyetle riayet edilmesini istedi, salgın ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Hasan Kılca, “Ülke olarak millet olarak Korona virüsü illetinin yakıcı, yıkıcı ve öldürücü etkisine ailelerimizden birilerinin veya çevremizden tanıdıklarımızın vefatlarıyla maalesef tanıklık ediyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen zaman zaman tedbir almakta üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmiyoruz. Zira son dönemlerde salgınının pozitif değerlerinin yükseldiğine dair bilgiler geliyor. Salgın ile mücadelemizi ve tedbirlerimizi asla gevşetmemeliyiz. Maskeye özellikle dikkat etmeliyiz çünkü maske, bu beladan kurtulmanın çok önemli bir yolu. Temizliğe ve mesafeye de özen gösterelim, dikkat edelim. Şehir merkezine uzak bütün mahallelerimizde olduğu gibi Yağlıbayat Mahallemizde de yüz yüze eğitim devam ediyor. Biz de yavrularımızın yeniden sınıf arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşmanın verdiği coşkuları ile heyecanlarına ortak olduk. Çocuklarımızın yaşadığı bu mutluluğun ülke genelinin tamamında yaşanması için herkesin üzerine düşeni yapması ve tedbirlere sonuna kadar uyması son derece önemli. Onun için de ülke olarak ve millet olarak bu işi çok daha sıkı tutmalıyız. İnşallah devletimizin kararlılığı, milletimizin de desteğiyle bu illetten çok yakın bir zamanda hep birlikte kurtulacağız” ifadelerini kullandı.



Başkan Kılca’dan Beşağıl’da evi yanan aileye geçmiş olsun ziyareti

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Hasan Kılca, Yağlıbayat’ın ardından Beşağıl’a geçti. Beşağıllı hemşehrileriyle buluşan Başkan Hasan Kılca, burada da vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Hasan Kılca, Beşağıl ziyareti kapsamında mahalledeki yangında evi yanan Nizamettin Ulus’u da ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Çıkan yangın hakkında bilgi alan Hasan Kılca, Nizamettin Ulus’un evinin yeniden yapılması ve hasarın giderilmesi noktasında Karatay Belediyesi olarak gereken desteği vereceklerini söyledi.

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