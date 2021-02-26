Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27. haftasında Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Olkowski’nin sağdan uzun kullandığı taç atışında ceza sahasına gelen topu savunma uzaklaştıramadı. Vetrih’in sektirdiği topu Dicko kafayla ağlara yolladı ancak hakem Erkan Özdamar, VAR’dan gelen uyarı sonrasında elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında ceza alanında topla buluşan Maxim sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Eray topu ayağıyla çıkardı.

31. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa Jevtovic vurdu ancak top kaleci Günay’ın ellerinde kaldı.

36. dakikada savunma arkasına atılan ara pasla topla buluşan Cikalleshi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

41. dakikada ara pasla ceza alanına giren Dicko şutunu çekti ve fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakemin uyarısıyla gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

45+5. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Morais'in ortasına Diomande ters bir vuruş yaptı, top az farkla yandan dışarı gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mustafa Sönmez xx, Samet Çiçek xx

Konyaspor: Eray xx, Skubic xxx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Diomande x, Sekidika xx, Rahmanovic x, Milosevic xx, Cikalleshi x

Yedekler: Erten, Adil, Bütüçi, Oğuz Kağan, Amir, Miya, Kravets, Barış, Eduok, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Günay xx, Olkowski xx, Miranda xx, Djilobodji xx, Toşca xx, Morais x, Maxim xx, Vetrih xx, Sousa xx, Mirallas xx, Dicko xx

Yedekler: Çağlar, Kenan, Andre Felipe, Güray, Bilal, Ertuğrul, Oğuz, Rashid, Enver Cenk, Furkan

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Sarı kartlar: Rahmanovic (Konyaspor), Miranda (Gaziantep FK)

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