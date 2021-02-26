İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK: 0-0

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İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA) -

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika (Dk. 82 Daci), Milosevic (Dk.65 Hadziahmetovic), Rahmanovic (Dk. 46 Miya), Cikalleshi

GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda (Dk. 74 Ertuğrul) , Tosca, Morais (Dk. 74 Güray ), Vetrih, Sousa, Maxim (Dk. 78 Enver) , Mirallas (Dk. 78 Bilal) , Dicko (Dk. 83 Kenan)

SARI KARTLAR: Rahmanovic, Diomande (İttifak Holding Konyaspor) Miranda, Dicko (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'nin 27'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.

3'üncü dakikada taç atışının ardından ceza sahasında Vetrih'in pasında Dicko'nun kafa vuruşunda top filelere gitti. Karşılaşmanın hakei Erkan Özdamar, VAR incelmesi sonucu daha önce elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.

17'nci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Maxim'in şutunda kaleci Eray müdahale etti.

30'uncu dakikada ceza sahasında karambolde topu önünde bulan Jevtovic'in şutu kaleci Günay'da kaldı.

56'ncı dakikada Mirallas'ın ceza sahası çizgisi yakınından şutunda top üst direkten döndü.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2021-02-26 18:10:11



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