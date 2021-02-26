Ersan Parlatan: “1 puan almak da bizim adımıza çok değerli”

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Gaziantep Futbol Kulübü’ne karşı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, 1 puan almanın da kendileri adına çok değerli olduğunu söyledi.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig’in 27. haftasında iç sahada golsüz berabere kaldıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını kaydeden Ersan Parlatan, "Maçı kazanmak istiyorduk. Bütün hafta içinde de bu doğrultuda çalıştık. Maça iyi başlayamadık. Neticesinde istediklerimizi hücumsal anlamda sahaya yansıtamadık ama takımımızın mücadelesinden, defansif anlayışından memnunduk. En azından gol yememe adına varını yoğunu belli bir anlayışla sahaya yansıttıkları için değerli bir puan aldık" şeklinde konuştu.



"Çalışmamız gereken hücumsal anlamda etkinlikler var"

Takımın ikinci devredeki sahaya dizilişi ve oyuna giren oyuncuların oyunu biraz dengeleyebildiklerini aktaran Parlatan, "Oyuna ortak olduk. Yine defansif anlamda iyi işler yaptık. Çok fazla pozisyon vermedik. Tabii kendimiz de pozisyonlara giremedik, bunu da net ifade etmemiz gerekiyor. Çalışmamız gereken hücumsal anlamda etkinlikler var. Bu noktada daha etkili olmalıyız. Özellikle üçüncü bölgede daha istekli, arzulu ve daha doğru pozisyon almamız gerekiyor. Bu da tabii ki çalışarak olacak. Bugünkü maçta 1 puan almak da bizim adımıza çok değerli. Sonuçta seriye devam etmiş oluyoruz. Artık bu maçı kendi aramızda değerlendirip, analiz edip çabuk bir şekilde toparlayıp önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Sonuçta yoğun bir maç trafiğine giriyoruz. Çarşamba günkü Başakşehir deplasmanına en iyi şekilde hazırlanıp bugün yapamadıklarımızı o maça yansıtıp iyi sonuçla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

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