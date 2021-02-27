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Kadir Şeker'in kurtardığı kadına 'uyuşturucu'dan 30 yıla kadar hapis istemi

DHA

Kadir Şeker'in kurtardığı kadına 'uyuşturucu'dan 30 yıla kadar hapis istemi


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in, öldürdüğü sevgilisi Özgür Duran'ın (32) elinden dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla (35) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Murat Hanlı (26) hakkında, 900 gram eroinle yakalanıp, tutuklanmalarından sonra açılan davada, 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. 
Konya Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yılın Ekim ayında, gece yarısı merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi´nde ihbar üzerine durdurdukları araçta 900 gram eroin ele geçirdi. Araç içinde bulunan Murat Hanlı ve Ayşe Dırla, gözaltına alındı. Ayşe Dırla'nın, Kadir Şeker'in, sevgilisi Özgür Duran'ın elinden dayak yerken kurtardığı kadın olduğu ortaya çıktı. Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuş ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
`EROİNİ GERİ VERMEYE GİTTİK´
Gözaltına alınan Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayşe Dırla ile Murat Hanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Dırla, mahkemedeki ifadesinde, Hanlı ile dini nikahlı olarak yaşadıklarını belirterek, ''Murat benim 1 aylık dini nikahlı eşim. Onunla yaşıyoruz. Uyuşturucuyla bir ilgim yok. Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Murat uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucuyu kullanmak için aldı. O gün akşam eve elinde paketle geldi. Ben de görünce kızdım. Tekrar uyuşturucu bağımlısı olmasını istemiyordum. Geri götürmek istedik. Uyuşturucuyu aldığımız mahalleye geldiğimizde polis bizi yakaladı'' diye konuştu. 
`ÖZGÜR´ÜN ANNESİ İHBAR ETMİŞ OLABİLİR´
Ayşe Dırla, haklarında yapılan ihbar üzerine yakalanmalarıyla ilgili de '''Ben Kadir Şeker davasında tanık olarak bulunuyorum. Dava sürecinde Kadir´i suçlamadım. Bu da Özgür Duran´ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç´ı kızdırmıştı. İhbarı onun yapabileceğini düşünüyorum'' dedi.
Murat Hanlı da ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp eroin aldığını belirterek, ''Arabamı sattım. Bu uyuşturucuyu kullanmak için satın aldım. Uyuşturucu satıcısı da değilim. Ayşe karşı çıktı, geri götürdük'' diye konuştu. 
Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
15 YILDAN 30 YILA KADAR HAPİS TALEBİ; İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede; işsiz olan Murat Hanlı´nın 60 bin liralık uyuşturucuyu kullanmak amacıyla elde etmesinin, hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek, cezadan kurtulmak için böyle savunma yaptıkları gerekçesiyle `uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama´ suçlarını işlediklerine dair yeterli delil bulunduğu kaydedildi. Ayşe Dırla ve Murat Hanlı hakkında, 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-02-27 12:02:27

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