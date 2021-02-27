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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilgehanelerden "Pandemi Sürecinde Ebeveyn Olmak” konferansı

İHA

Bilgehanelerden "Pandemi Sürecinde Ebeveyn Olmak” konferansı

Konya Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehanelerde, “Eğitimli Aileler Bilge Nesiller” projesi kapsamında Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar’ın katılımıyla “Pandemi Sürecinde Ebeveyn Olmak” konulu çevrimiçi konferans gerçekleştirildi.
Konya’da 914 yaş aralığındaki öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmeleri ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaları maksadıyla faaliyetlerini sürdüren Bilgehaneler, konferanslarını sürdürüyor. Daha önce Beyhan Budak’ın “EbeveynÇocuk İlişkisi” ve Rukiye Karaköse ile “Ailede Pozitif Disiplin’’ temalı konferanslarla öğrenciler ve aileleriyle buluşan Bilgehaneler’e, son olarak Türkiye’nin önemli psikiyatristlerinden Prof. Dr. Kemal Sayar konuşmacı olarak katıldı. “Pandemi Sürecinde Ebeveyn Olmak” konulu çevrimiçi gerçekleştirilen konferansta konuşan Sayar, kendisine böyle bir imkanı verdiği için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Bilgehanelere teşekkür etti.

"Covid, ortak bir insanlık problemi haline geldi"
Dünyanın çok tuhaf bir durumla karşı karşıya olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sayar, “Toplam ağırlığı birkaç gram olan bir virüs, görünmez bir bela, bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Buradan birçok ders çıkarmamız gerekiyor. İnsanlık olarak biz çok ileriye gittiğimizi zannediyorduk. Kumdan kaleler yapmıştık, kendi başarımızı alkışlıyorduk. Fakat kontrolden çıkan bir virüs bütün dünyayı dize getirdi. Anlı şanlı ekonomileri dize getirdi. Sınıf farkı bazen olduysa da ayırt etmeden devlet başkanlarına, krallara, toplumun müreffeh kesimlerine, en zengin uluslara da en fakir uluslara da aynı oranda ulaşarak ortak bir insanlık problemi haline geldi” dedi.

"Kaygı arttı zaman bizi felç etmeye başları"
Kaygının gayet doğal, hepimizde olması gereken bir duygu olduğunu belirten Sayar, “Kaygı arttığı zaman bizi felç etmeye başlar. Kaygı çoğaldığı zaman yapamayacağım, edemeyeceğim, bu hastalık mutlaka beni bulacak, hiçbir sebep yokken bu hastalık yüzünden öleceğim, çok kötü şeyler yaşayacağım gibi senaryolar yazmaya başladığımızda işte o zaman kaygı bizi felç etmeye başlamış demektir. Mesela Covid döneminde kaygılanmanın biraz doğal olduğunu kabulleneceğiz. Ama kaygının azı yarar çoğu zarar. Bu kaygı beni doğru eylemlere sevk eder, kalabalığa karışmaktan alıkoyar, maskemi düzgün takmamı sağlar, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalmamı sağlarsa ne ala. Ama gece gündüz virüs şuradan gelecek, buradan gelecek, bacadan girecek, pencereden girecek deyip kendine sürekli stres üretirsen o işte beni felç etmeye başlayan bir kaygı haline geliyor” diye konuştu.
Psikiyatrist Sayar, ayrıca “Pandemide çocuklarımızla aileler olarak ne tür duygular yaşıyor olabiliriz?”, “Ruhsal dayanıklılık dediğimiz şey nedir?”, “Pandemiden daha dayanıklı nasıl çıkılır?”, “Uzaktan eğitimin çocuklar üzerindeki etkisi”, “Sağlıklı aile yapısı ve pandemide ebeveyn olmak” konularında ailelere önemli bilgiler verdi. Bilgehanelerde “Eğitimli Aileler Bilge Nesiller” projesi kapsamında ailelerin çocuk eğitimine aktif katılımını sağlamak ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla alanında uzman kişilerin eğitimleri devam edecek.

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