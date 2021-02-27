Beyşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza uygulandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ceza yazıldı.

Beyşehir'de, korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde yurt genelinde hafta sonu günlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle polis ekiplerince şehir merkezinde farklı uygulama noktaları oluşturuldu. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, BeyşehirAkseki Karayolu Üniversite Kavşağında oluşturduğu uygulama noktasında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler durdurdukları araçların sürücüleri ile içerisinde yolcu olarak bulunanların sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadığını belirlemek için kontroller yaptı. Denetimlerde, sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 2 kişi hakkında ceza kesilmek üzere ekiplerce tutanak tutuldu. Hafta sonları yürütülen benzer denetim ve kontrollerin farklı uygulama noktalarında da süreceği öğrenildi.

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