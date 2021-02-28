Kısıtlamada otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye, 10 bin TL ceza

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, trafikte 'drift' yapan sürücü, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. İsmi açıklanmayan sürücüye 'Kısıtlamayı ihlal etmek' ve 'Kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmak' suçlarından 10 bin 169 TL ceza uygulandı.
Ilgın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir aracın trafiği tehlikeye düşürerek 'drift' yaptığı ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalışma başlattı. Ekipler, ilçe merkezinde güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Aracı ve plakasını belirleyen ekipler, sürücüye ulaştı. Polis, sürücüye 'Kısıtlamayı ihlal' ve 'Kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmak' suçlarından toplam 10 bin 169 TL ceza uyguladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün trafiğe aldırış etmeden 'drif' yaptığı görülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-02-28 13:19:16
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