Yaralı bulunan kızıl şahine tedavi

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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'nın Altınekin ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Altınekin ilçesi Oğuzeli Mahallesi'ndeki vatandaşlar yaralı halde kızıl şahin buldu. İhbar üzerine belirtilen adrese giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri kızıl şahini teslim aldı. Kanatlarından rahatsız olduğu belirlenen kızıl şahin, tedaviye alındı. Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-02-28 16:25:51



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