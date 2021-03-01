OSBÜK Başkanı Kütükçü: Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artış Türkiye´ye olan güveni teyit ediyor



KONYA, (DHA)- ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 2020 yılı büyüme rakamlarını değerlendirerek, "Türkiye'nin, pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen 2020 yılını yüzde 1.8 büyümeyle pozitif alanda kapatması, son derece önemlidir. Makine ve teçhizat yatırımlarında yaşanan artış da yatırımcıların Türkiye´ye olan güvenini teyit ediyor´´dedi.Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye´nin özel sektör dinamizmi ve yapılan düzenlemelerle 2020 yılında dünyanın çok önemli bir kısmından pozitif ayrışmayı başardığını ifade etti. Kütükcü, "Geçtiğimiz yılı son yüzyılın en ağır şoklarından birisi olan Kovid-19 pandemisinin ağır etkisiyle tamamladık. Ancak buna rağmen Türkiye, 2020´yi pozitif büyüme ile kapatmayı başardı. Bu başarıda Türkiye´nin sanayi üretiminin yüzde 40´ını gerçekleştiren OSB´lerimizin çok büyük katkısı var. OSBÜK olarak bir süredir OSB´lerimizin elektrik tüketimlerini düzenli olarak takip ediyoruz. 2020 yılında OSB´lerimizin elektrik tüketimlerinde gerçekleşen yüzde 1.74´lük artış, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 1.8´lik büyüme ile büyük oranda örtüşüyor" diye konuştu. MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMLARI ARTTI 2020 yılının 4´üncü çeyreğinde sektörlerde yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Kütükcü, özellikle imalat sanayinde yaşanan yüzde 10.5´lik büyümenin son derece memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Kütükcü, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 38.7 arttığını belirtti.Kütükcü, "Bu artış 2010´un ikinci çeyreğinden bu yana yaşanan en güçlü artış oldu. Makine ve teçhizat yatırımlarında yaşanan bu artış, yatırımcıların Türkiye´ye güvenini teyit ediyor" ifadelerini kullandı. Kütükcü, "Türkiye'de fiyat istikrarını sağlayacak hızlı ve güçlü adımlar atılması gerekiyor. Son dönemde pandemi dolayısıyla, özellikle de ihracatçılarımızdan boş konteynır bulmakta zorlandıkları yönünde bilgiler geliyor. İş dünyamız, bugüne kadar hakikaten üretimin yanında olan devletimizden, bu konularda, özellikle de üretimi ve istihdam piyasasını destekleyen konularda da yeni adımlar bekliyor" dedi.

DHA-Ekonomi Türkiye-Konya / Merkez DHA

2021-03-01 12:48:56



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