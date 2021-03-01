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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyşehir'de ekmek fiyatına zam

İHA

Beyşehir'de ekmek fiyatına zam

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ekmeğin fiyatına zam yapıldı.
Fırıncıların, ekmek yapımındaki girdilerin artış gösterdiğini ve uzun zamandan beri de fiyat değişikliğine gidilmediğini gerekçe gösterip zam isteği uygun görüldü. Zam talebinin yerine getirilmesinin ardından, ilçe genelinde 1 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatında yüzde 40 oranında artış gerçekleştirildi. Ekmek fiyatı 1 liradan 1 lira 40 kuruşa yükseltildi. Zamlı tarife bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Beyşehir'de en son ekmeğe 2018 yılının Kasım ayında zam yapılmış, ekmeğin 1 lira olan fiyatında değişikliğe gidilmezken, 250 gramdan 200 grama düşürülmüştü.

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