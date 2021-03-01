Konya Tabip Odası Başkanı Çetin: “Şehrimize giriş ve çıkışların HES koduyla yapılmasını istiyoruz"

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, kırmızı listede olan Konya’nın 1 Mart itibari ile bugün Bakanlar Kurulu ve Bilim Kurulunun açıklayacağı kısıtlamaların gevşetilmesine dahil olamayacağını düşündüklerini söyledi. Çetin, Konya'ya giriş ve çıkışların HES koduyla yapılmasını istediklerini kaydetti.

Konya Tabip Odasında ‘Pandemide son durum’ konulu basın toplantısı gerçekleştirildi. Tabip odasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dr. Eyüp Çetin, ilk ölümün gerçekleşmesi ile günümüze kadar toplumda 30 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini söyledi. Pandemi sürecinde toplamda 300350 civarında da sağlık çalışanını kaybettiklerini anlatan Dr. Eyüp Çetin, “Son dönemde Konya’da azaldığını gördüğümüz Covid19 vakalarının Sağlık Bakanlığının illere göre parametrelerinin yayınlanması ile Konya’nın 100 binde 101 vaka kıstasına uymasıyla yüksek riskli iller arasına alınmıştır. Biz Tabip Odası olarak Konya’nın neden ilk üçte kırmızı listede olduğunu değerlendirdik. Bizler maske mesafe ve hijyen konusunda çok duyarlı olmadığımızı, ikinci olarak toplu organizasyonlar, en önemlisi de aile içi ziyaretlerin sınırlamaması dolayısıyla kırmızı listede olduğumuzu düşünüyoruz. Kırmızı listede olmak bir takım olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. 1 Mart itibari ile bugün Bakanlar Kurulu ve Bilim Kurulunun açıklayacağı kısıtlamaların gevşetilmesine Konya dahil olamayacak diye düşünüyoruz. Kısıtlamalar Konya’da devam edecek, bu rakamlarla gevşeme söz konusu olmaz diye düşünüyoruz” dedi.



“Şehrimize giriş ve çıkışların HES koduyla yapılmasını istiyoruz”

Pandemi sürecinde iki kesimin büyük zarar gördüğünü kaydeden Dr. Eyüp Çetin, “Birincisi sağlık camiası, hakikaten tüm arkadaşlarım cephede cansiperane savaştı ama maalesef sonunu getiremedi. İkinci kesim ise küçük esnaf dediğimiz lokantalar, restoranlar, kafeler, diğer iş yerleri, okullar, okullara iş sağlayan kırtasiye, kasap tarzında işletmelerin işleri durma noktasına geldi. Kurallara uymayan insanların bu işlerini kötüye giden arkadaşlarını vebaline girdiklerinin farkında olsunlar. Kurallara uyalım, ta ki resmi otorite Covid bitti artık serbestiz deyinceye kadar kurallara uyma noktasında azami gayret göstermemiz gerekiyor. Çünkü esnafın da sağlık camiasının da dayanma gücü kalmadı. Bu noktada bizler 67 maddeden oluşan önerilerimizi paylaşmak istiyoruz. Şehrimize giriş ve çıkışların HES koduyla yapılmasını istiyoruz ilk olarak. HES kodunun hiç kimseye ya da ekonomiye bir zararı yok. İnsanların hayatını kısıtlayacak herhangi bir şey olmaz. İnsanların yüzde 99’unda akıllı telefon var, HES kodunu indirip riskli veya risksiz olduğuna bakarak hareketi sağlayabiliriz” diye konuştu.



“Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılarak, hafta için 21.00’de olan sokağa çıkma yasağının 19.00 civarına çekilmesini istiyoruz”

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yeterli olarak denetlenemediğini aktaran Çetin, “Biz Tabip Odası olarak hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılarak hafta içinde dokuzda olan sokağa çıkma yasağının 19.00 civarına çekilmesini, bu vesile ile de ev içi ziyaretlerini biraz da toparlanacağını ümit ediyoruz. Hastane randevusu alıp sokakta dolaşanlar, köpeğime aşı yaptırdım deyip sokakta dolaşanlar.. Bu gibi bahanelerin ortadan kaldırılarak sokağa çıkmanın etkin bir şekilde denetlenmesini talep ediyoruz. Düğün ve kına organizasyonlarını 30 kişiyle sınırlandırdık geçtiğimiz dönemde ama 1000 kişilik bir düğün salonundan 30 kişi ile sınırlandırılması kadar abes bir şey yok. Bir yıldır düğünleri de durduramadık, illegal olarak evde, salonlarda 30 kişi sınırına uymayan düğünler var. Dolayısıyla salonuna, duruma göre düğün salonunda kimliklendirme getirerek sayının yeniden belirlenmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

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