İş arkadaşlarının cebindeki paraları çaldı

Mevlüt ÇİVİ/CİHANBEYLİ,(Konya)(DHA)KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde iş yerinde soyunma odasına asılı olan 2 arkadaşının kıyafetlerinin cebinden 1000 lira çalan S.G., (40) jandarma tarafından gözaltına alındı. S.G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, Cihanbeyli bir parke taşı yapan bir firmada meydana geldi. S.G., mesai arkadaşlarının çalıştığı sırada soyunma odasına girerek asılı olan kıyafetlerin cebinden toplam 1000 lira çaldı. Mesai bitiminde cebindeki paraların çalındığını fark eden arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Suç Önleme Araştırma Timi (JASAT) ekipleri parayı çaldığını belirlediği S.G.'yi gözaltına aldı. S.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Cihanbeyli Mevlüt ÇİVİ
2021-03-01 14:52:37
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