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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Öztürk: “Ülkemiz pozitif büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer aldı”

İHA

Başkan Öztürk: “Ülkemiz pozitif büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer aldı”

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 2020 yılında Türkiye’nin pozitif büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirterek, “Daha yüksek oranda büyüme için her zaman çalışmaya hazır olan özel sektörümüzün taleplerini dikkate alarak 2021'de sektörlerimizin büyümeye katkısını artırmalıyız” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Türkiye ekonomisinin 2020 yılı büyüme verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüme kaydetti. Son çeyrekte ise büyüme yüzde 5,9 oldu. 2019 yılında ise Türkiye ekonomisinde büyüme yüzde 0,9 olarak gerçekleşmişti.
KTO Başkanı Selçuk Öztürk açıklanan büyüme verilerini değerlendirdi. TÜİK’in, yılın son çeyreğinde ülke ekonomisinin yüzde 5,9 büyüdüğünü açıkladığını aktaran Başkan Selçuk Öztürk, “İlk çeyrekte yüzde 4,5 büyüyen Türkiye, ‘Korona çeyreği’ olarak adlandırılan ikinci çeyrekte 10,3 oranında küçüldü. Yılın ikinci yarısında hızlı toparlanan ekonomimiz üçüncü çeyrekte yüzde 6,3 büyüme kaydetti. Son açıklanan dördüncü çeyrekte yüzde 5,9 büyüme ile 2020 yılını beklentilerimize uygun olarak yüzde 1,8 büyüme ile tamamlamış olduk” dedi.
Türkiye’nin 2020’de büyüme açısından birçok ülkeden daha iyi bir performans gösterdiğini dile getiren Başkan Öztürk, “Ülkemiz pozitif büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer aldı. Rakamlara göre OECD ülkeleri arasında ilk, G20 ülkeleri arasında ikinci sıradayız. Sektörler olarak değerlendirdiğimizde; sanayi sektörü yüzde 2, tarım sektörü yüzde 4,8 büyürken, hizmetler sektörünün yüzde 4,3 küçüldüğünü görüyoruz. Dördüncü çeyrek verisinde yatırımlarda ise büyümenin yüzde 10,3’e yıl genelinde de yüzde 6,5’e çıktığını görmekteyiz. Sanayi üretiminde yılın ikinci yarısında başlayan artış büyümenin en önemli girdisini oluşturmuştur. Bu verilere göre oldukça zorlu geçen 2020 yılında her şeye rağmen fedakarca, özveri ile çalışan özel sektörümüz büyümenin itici gücü olmuştur. Daha yüksek oranda büyüme için her zaman çalışmaya hazır olan özel sektörümüzün taleplerini dikkate alarak 2021'de sektörlerimizin büyümeye katkısını artırmalıyız” diye konuştu.

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