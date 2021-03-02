Konya'da park halindeki midibüs yandı

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Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA'da park halindeyken alev alan midibüs, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 42 BZ 322 plakalı midibüs, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevlerin yükselmesi üzerine durumu fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet IŞIK

2021-03-02 11:25:12



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