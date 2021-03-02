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Konyaspor'da 4 oyuncu Başakşehir maçında forma giyemeyecek

DHA

Konyaspor'da 4 oyuncu Başakşehir maçında forma giyemeyecek


Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) İTTİFAK Holding Konyaspor, 31 puan ve averajla 12'nci sırada girdiği Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut  yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Yeşil beyazlılarda tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Barış Yardımcı, Alper Uludağ, Marin Anicic ile Volkan Fındıklı yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında Ali Palabıyık düdük çalacak.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-03-02 14:18:31

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