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Konya'da, otomobilde 2 kilo eroine 2 gözaltı

DHA

Konya'da, otomobilde 2 kilo eroine 2 gözaltı


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da polis ekipleri, otomobilde yaptığı aramada, 2 kilo 765 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 1140 lira ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine farklı noktalardan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, Seydişehir ilçesinde otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 2 kilo 765 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 1140 lira ele geçirildi. Araçta bulunan M.M. (46) ve B.T. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-03-03 11:06:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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