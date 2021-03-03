Makarna markası Golda Gıda, Gulfood 2021 Fuarı'na katıldı



KONYA, (DHA) Dubai´de 34´üncüsü gerçekleştirilen Gulfood 2021 Fuarına GOLDA Gıda katıldığını açıkladı. Dubai´de 34´üncüsü gerçekleştirilen Gulfood 2021 Fuarı'na BERA Holding´e bağlı Golda Gıda A.Ş. de katıldı. Fuarda 85 ülkeden katılımcılar ile 156 ülkeden ziyaretçi bir araya geldi. 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen, gıda sektörünün küresel çapta en büyüğü olan Gulfood 2021, yeni ürünlerin, farklı pazar ve tüketicilerin buluştuğu ortak bir nokta oldu.Golda Gıda A.Ş. olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve dünya pazarlarının nabzını tuttuklarını ifade eden Golda Gıda İhracat Müdürü Özlem Tüylek, "Geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl ziyaretçi katılımcıda büyük bir düşüş gördük. Pandemi sürecinden etkilenmesi ve uzak doğu ülkelerinin fuara katılmaması bizim için büyük bir şansızlık oldu. Standımızı ziyaret eden çeşitli ülkelerden gelen alıcıların markamıza ve ürünlerimize ilgisi memnuniyet vericidir. Bu fuarla dünya pazarlarındaki 2021 hedeflerimizi bir adım daha öteye götüreceğimizi düşünüyoruz. Golda Gıda gerek Afrika gerekse Orta Doğu pazarlarının en fazla aranan markaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. 2021 yılı içerisindeki dış pazar payını arttırmayı planlıyor, çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Konya / Merkez DHA

2021-03-03 11:12:57



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