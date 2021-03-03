AFAD Konya İl Müdürü Tosun: “2021 yılı Türkiye’de afet eğitim yılı olacak”

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Yıldız Tosun, 2021 yılının Türkiye’de afet eğitim yılı olacağını ve şehirdeki tüm insanlara afet eğitimi vereceklerini belirtti.

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, 2021 Afet Eğitim Yılı Genelgesi ve 17 Mart Deprem Haftası nedeniyle basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İl Müdürü Yıldız Tosun, 2021 yılının Türkiye’nin afet eğitim yılı olduğunu söyledi. Afet risklerine karşı neler yapılabileceği ile ilgili birey ve aileler için temel afet bilincini insanlara aşılamak için çalıştıklarını anlatan Yıldız Tosun, “Afet öncesinde yapılması gerekenler neler, afet sırasındaki doğru davranışlar nasıl olmalıdır ve afet sonrasında nasıl davranılması gerektiğiyle ve çevremizdeki risklerin neler olduğunu birlikte değerlendirdik. Basın mensuplarına da bu eğitim verilmiş oldu ve yine devam edecek. Farklı hedef gruplarımızdan ev hanımlarından tutun da, taksicilerimize, özel güvenliklerimize eczacılarımıza eğitimlerimiz tamamlandı. Yani ilimizdeki tüm hedef kitlelerine eğitimlerimiz devam edecek. Tüm Konya’daki 2 milyon vatandaşın temel afet bilinci eğitimini alması, bu konuda bilgi sahibi olması ve ona göre afet öncesinde sırasında ve sonrasında hazırlıklarını bu şekilde yapmasından dolayı eğitim düzenledik” dedi.

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