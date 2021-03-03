Konya'da, otomobilde 2 kilo eroine 2 tutuklama (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, AYNI SUÇTAN TUTUKLANDI

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 765 gram eroinle yakalanan Mustafa Mıngır (46) ile Bahattin Tarman (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Mustafa Mıngır'ın, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hükümlü bulunduğu cezaevinden 2 hafta önce izinli olarak çıktığı belirlendi. Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yaşar COŞKUN

2021-03-03 17:15:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.