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Konyaspor'dan sosyal medya paylaşımı için açıklama

İHA

Konyaspor'dan sosyal medya paylaşımı için açıklama

Konyaspor Kulübü, As başkanları Ali Kemal Işıkçeviren'in sosyal medyada tepki çeken Aykut Kocaman paylaşımları üzerine, "Aykut Kocaman, kulüp tarihimizde müstesna yeri olan önemli bir şahsiyettir ve hep öyle kalacaktır" açıklaması yaptı.
Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Başakşehir FK ile oynadığımız müsabakanın ardından As başkanlarımızdan Ali Kemal Işıkçeviren’in kendine ait twitter hesabından sosyal medyada bir paylaşıma yapmış olduğu yorum tamamen kişisel görüşüdür, yönetimimizin görüş ve düşüncelerini kesinlikle yansıtmamaktadır. Aykut Kocaman, kulüp tarihimizde müstesna yeri olan önemli bir şahsiyettir ve hep öyle kalacaktır" denildi.

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