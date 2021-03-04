Eğlence mekanlarında polis denetimi, 45 kişiye ceza

Çok yüksek riskli kategoride yer alan Konya’da polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Kontrollerde kısıtlama saatlerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen eğlence mekanlarında bulunan 45 kişiye işlem yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece saatlerinde yaptığı denetimlerde, iki ayrı eğlence mekanında bulunan toplam 34 kişiye idari para cezası uygulandı. İş yerlerinde çalışan 11 kişiye kimlik bildiriminde bulunulmadığından tutanak tutuldu, 2 iş yeri sorumlusu işlem yapılmak üzere polis merkezine telim edildi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanı ile merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesinde bir iş yerinde denetim yaptı. Kontrollerde, eğlence mekanlarının ruhsatsız olduğu, canlı müzik yayını ve alkollü içki servisi yapıldığı ve belgesi olmadığı görüldü. İş yerlerinde çalışan 11 kişiye kimlik bildiriminde bulunulmadığından 1774 SKM’den, tütün tüketimine izin verilmesinden dolayı 4207 SKM’den tutanak düzenlendi. Eğlence mekanlarındaki 34 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten idari para cezası uygulandı. İki iş yeri sorumlusu adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edilirken, ruhsatsız iş yerleri zabıta tarafından mühürlendi. Eğlence mekanlarındaki şahısların GBT kontrollerinde ise bir kadının “Basit yaralama” suçundan arandığı tespit edildi.

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