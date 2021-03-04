Başkan Altay: “Birlikte çalışma kültürüyle ortaya başarı çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 28 ilçenin belediye başkanlarıyla ilçelere yapılacak 2021 yatırımlarını istişare etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 2021 yılı yatırım planlamaları kapsamında ilçe belediye başkanları ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Başkan Uğur İbrahim Altay, 2020 yılının herkes için farklı ve zorlu bir yıl olduğunu belirterek, özellikle belediye hizmetlerinin sürdürülmesi ve aksamadan devam etmesi için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti.



“Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz”

Bu süreçte bir yandan sosyal yardımlarla vatandaşlara destek olduklarını, bir yandan da belediyeciliğin temel hizmetlerini aksatmadan birçok çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “2020 yılını başarı ile tamamladık. 2021 yılında da ümitle çalışmaya devam ediyoruz. 2020 yılında merkezin dışındaki 28 ilçemize yaklaşık 500 milyon liralık yatırım yaparak planlamamızı gerçekleştirmiş olduk. Amacımız taşrada yaşayan insanlarımızın altyapılarının tamamlandığı, sosyal hayata dair eksiklerinin giderildiği, tarımsal ve hayvansal üretimden para kazanmaya başladıkları bir dönem oluşturmak. Bu yıl için de planlarımızı yapmak adına 28 ilçe belediye başkanımız ve ilçe başkanlarımız ile birlikte yatırım planlamalarımızı konuştuk. İnşallah bu ay itibarıyla hem ilçe ziyaretlerimize başlayarak yatırım programlarımızı ilan edeceğiz, hem de 2021 yılında yapacaklarımızı bir sistematik içerisinde açıklayacağız. Pandemi hepimizin hayatında zorluklar oluşturdu ama tünelin ucundaki ışık gözüktü. Biz de hizmetlerimizi bu bağlamda planlıyoruz. 2021 yılında merkezde ve merkez dışındaki ilçelerimizde aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



“İnşallah 2021 yılı çok daha güzel geçecek”

Belediyecilikteki en önemli unsurun koordinasyon ile birlikte çalışma kültürü olduğunun altını çizen Uğur İbrahim Altay, “Özellikle belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte istişare ederek kararlar alıyoruz. Buradan da ortaya bir başarı çıkıyor. Konya modeli belediyeciliğin en önemli başarılardan birisi de birlikte çalışma kültürünü oluşturabilmek. İşlere, Büyükşehir Belediyesi'nin ya da ilçe belediyesinin diye bakmıyoruz. Nerede bir sorun, yapılması gereken bir iş varsa hep birlikte güçlü bir şekilde Konyamızı yarınlara hazırlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. İnşallah 2021 yılı çok daha güzel geçecek” diye konuştu.

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