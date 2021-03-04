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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da denetim seferberliği

İHA

Meram’da denetim seferberliği

Ülke genelinde başlatılan Dinamik Denetim Süreci kapsamında Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi’ne bağlı tüm birim amirleri de üçer kişiden oluşan personelleriyle denetimlere katıldı. Ekipler, pandemi kurallarına daha sıkı uyulması konusunda esnaf ve vatandaşları uyardı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca alınan karar ile yeni ve yoğunlaştırılmış bir süreç ile başlatılan denetim seferberliği bugün tüm ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs risk değerlendirme haritasında kırmızı renkle gösterilen ve çok yüksek riski iller arasında yer alan Konya'da da vaka sayılarının azaltılarak düşük riskli il kategorisine geçilmesi hedefiyle denetimler gerçekleştirildi. Dinamik Denetim Süreci ismiyle başlatılan denetimlere Meram Belediyesi’ne bağlı tüm birim amirleri de üçer personeliyle katıldı. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 47 kişilik zabıta ekibiyle birlikte toplam 107 kişilik personel görev yaptı. Ekipler, pandemi kurallarına daha sıkı uyulması konusunda esnaf ve vatandaşları uyardı.

“Hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz”
Salgın sürecinin başından beri denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Ülke genelinde başlatılan denetim seferberliği kapsamında Dinamik Denetim Süreci’ne bu kez tüm birim amirlerimiz personelleriyle birlikte dahil oldu ve gerçek bir seferberlik halinde ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuldu. ‘Hedefimiz Mavi’ diyerek şehrimizi çok yüksek riskli kırmızı kategoriden düşük riskli mavi kategoriye geçirmeye kararlıyız. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Denetimlerde hemşehrilerimizin gösterdiği hassasiyete de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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